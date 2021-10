Deutscher Gaming-Sender Rocket Beans TV ändert Konzept: „Genug Fernsehen gespielt“

Was denkt ihr über die Programmänderung der Raketenbohnen? Verfolgt ihr die Rocket Beans noch oder wollt ihr gerade jetzt in ihre Shows schauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was verfolgen die Bohnen mit dieser Umstrukturierung? Nils sagt in dem Video, dass die lineare Form des Senders die Beans einschränke und dass es Zeit für etwas Neues sei. Sie möchten geileren Content produzieren, flexibler werden und den Aspekt von Events und größeren Shows stärken.

Die Rocket Beans sind so 24/7 auf ihrer Internetseite, Twitch oder YouTube vorzufinden. Das wollen sie aber nun ändern, Nils sagte dazu: „Wir glauben, wir haben jetzt genug Fernsehen gespielt – jetzt ist es wieder mal an der Zeit für etwas Neues.“

Wie läuft ihr jetziges Programm ab? Das aktuelle Programm der Rocket Beans besteht aus einem Gemisch von Live-Sendungen und aufgezeichneten Shows, die in einem Stream live übertragen werden. Dabei verfolgen die Beans einen Sendeplan, wie man ihn aus Fernsehzeitungen kennt (via Rocket Beans TV ).

Die Rocket Beans wollen neuen Schwung in ihr Programm bringen und gehen ab dem 1. November nach dem Motto: „Live ist live, VOD ist VOD“. Dabei strukturieren sie ihren Sender stark um und was das für euch bedeutet, berichtet MeinMMO.

