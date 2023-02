Das neue, meistgewünschte Spiel auf Steam kommt nächste Woche und ist ein fieser Survival-Kracher

Wachablösung auf Steam – nachdem The Day Before aufgrund von Copyright-Problemen bereits die oberen Plätze der „meistgewünschten Spiele“ geräumt hat, musste jetzt auch Starfield von Bethesda weichen. Das neue Survival-Game Sons of the Forest trägt nun die Krone – hier eine kurze Vorstellung und alle Infos zum Release.

Mit Sons of the Forest startet am 23. Februar 2023 der Nachfolger vom beliebten Survival-Hit The Forest auf Steam. Der Titel geht vorerst in den Early Access, wird aber trotzdem schon heiß erwartet.

Denn Sons of the Forest hat sich den ersten Platz gesichert und steht bei Steam jetzt ganz oben auf der Top-Liste „Am meisten gewünscht“ (via steam.com).

Doch was erwartet euch dort für ein Spiel, wer sollte sich den Titel genauer ansehen? Eine kurze Vorstellung des neuen Wunsch-Titels.

Einen ersten Trailer mit Gameplay von Sons of the Forest findet ihr hier:

Sons of the Forest – Mutanten-Insel lässt grüßen

Es handelt sich bei Sons of the Forest um ein Koop-Survival-Game – ihr könnt allein oder in einer Gruppe mit bis zu 8 Leuten spielen. Dabei stürzt ihr auf einer „verlassenen“ Insel ab, kümmert euch um lebensnotwendige Versorgung und beginnt dann, die grausige Geschichte des Eilands zu ergründen.

Denn die Insel ist nicht ganz so verlassen, wie ihr es euch vielleicht wünscht.

Fiese Mutanten streifen durch die dichten Wälder der Insel. Schon ihr Anblick ist bedrohlich, ein Kampf mit ihnen immer eine Herausforderung.

Stück für Stück zimmert ihr euch einen Unterschlupf, baut und findet neue Werkzeuge, errichtet Schutz gegen die ungemütlichen Nachbarn und … werdet draufgehen, während ihr versucht, die verfluchte Insel wieder zu verlassen.

Für einen tieferen Einblick ins Spiel werft einen Blick in unser großes Special zu Sons of the Forest.

Sons of the Forest erscheint am 23. Februar auf Steam und startet im Early Access. Man möchte auf dem Erfolg des Vorgängers aufbauen, aber alles etwas größer, etwas besser machen.

Seid ihr zum EA-Start dabei? Wie ist euer erster Eindruck vom Spiel? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Möchtet ihr lieber mehr über aktuelle Releases lesen, dann schaut mal hier vorbei: Wild Hearts ist das Game für alle, die nach Elden Ring eine Leere spüren – Da stirbt man auch nicht so oft