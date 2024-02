Sons Of The Forest hat vor kurzem den Early Access verlassen und dabei ein riesiges Update zur 1.0 Version veröffentlicht. Neben vielen kleinen Verbesserungen dürfen Spieler sich auf ein neues, alternatives Ende freuen.

Was ist das für ein Update? Sons Of The Forest befand sich seit einem Jahr in der Early Access Phase auf Steam, nachdem das Spiel zuvor mehrfach verschoben wurde. Gestern, genau ein Jahr nach Veröffentlichung der „Early Access“-Version, erhielt das Spiel das von den Fans lang ersehnte Update 1.0 mit über 250 Änderungen, Verbesserungen, Bugfixes und neuen Features.

Ein Feature ist dabei besonders spannend, bislang konnte man Sons Of The Forest bereits in seiner frühen Form durchspielen und bis zum Ende gelangen. Nun haben die Entwickler aber ein neues, alternatives Ende hinzugefügt.

Wenn ihr mit der neuen Version einen neuen Spielstand starten wollt, haben wir hier 5 Tipps für einen guten Anfang im Spiel:

Spieler können ein neues Ende erleben

Was steckt im Update? Das Update liest sich als eine lange Lister voller Ideen, Wünsche und Verbesserungen auf die, die Spieler des Spieles schon lange gewartet haben. Das neue Ende, das die Spieler wählen können und auf das wir aus Spoiler-Gründen nicht näher eingehen, dürfte die Fans genauso freuen wie ein alter Bekannter, der jetzt im Spiel vorkommt.

Die Rede ist vom kleinen jungen Timmy aus dem 1. Teil The Forest, der dabei auch noch von Shawn Ashmore vertont wird. Den kennt man aus verschiedenen Filmen wie X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, Acts of Violence oder der Serie The Boys.

Ihr werdet im neuen Update außerdem von Helikoptern der Jianyu beobachtet, die über eure Basen kreisen sollen, um zu sehen, was ihr dort treibt. Generell lesen sich die Patch Notes sehr positiv, es sind viele Änderungen enthalten, die das Gameplay verbessern sollen und die Atmosphäre noch spannender gestalten.

Was ändert sich am Gameplay? Auch am Gameplay ändern sich viele Einzelheiten. Das interessanteste dürfte aber das Essen und Trinken sein, auf das ihr in Zukunft mehr achten müsst. Die Entwickler haben nämlich ein neues System eingebaut, dass euch krank werden lässt, solltet ihr ungefiltertes Wasser trinken oder verdorbenes Essen verspeisen.

Die Story des Spiels wurde ebenfalls noch weiter als das optionale Ende erweitert. Für die neue Version 1.0 empfehlen die Entwickler einen neuen Spielstand zu starten, damit man alle Features erleben kann. Alte Spielstände seien zwar kompatible, würden aber manche Neuerungen nicht darstellen.

Wir haben eine ganze Reihe an Guide für Sons Of The Forest für euch erstellt. Eine Übersicht zu den Guides findet ihr hier.