Sons of the Forest: Wie viele Spieler können den Survival-Titel gemeinsam auf Steam spielen?

Mit Sons of the Forest erhält das beliebte Survival-Spiel “The Forest” einen Nachfolger, den ihr kooperativ mit euren Freunden spielen könnt. Doch wie viele Spieler können den Titel gemeinsam erleben?

In Sons of the Forest seid ihr auf einer abgelegenen Insel gefangen, auf der mutierte Kannibalen ihr Unwesen treiben und kämpft mit einer Auswahl aus Nah- und Fernkampf-Waffen um euer Leben. Euer Ziel ist es, einen Milliardär zu retten. Dabei seid ihr jedoch nicht auf euch allein gestellt, denn ihr könnt auf eure Freunde als Unterstützung zählen.

Wie viele Spieler können gemeinsam spielen? In Sons of the Forest könnt ihr gemeinsam mit bis zu 8 Spielern spielen und um das Überleben kämpfen.

Das bedeutet allerdings auch, dass ihr euch nicht zwangsläufig mit acht Spielern in die Wildnis stürzen müsst. Der Survival-Titel ist auch zu zweit, dritt, oder gar solo spielbar – allerdings vorerst nur auf Steam.

Wie sah es beim Vorgänger aus? Bereits The Forest, der Vorgänger von Sons of the Forest, war im Koop mit bis zu acht Spielern und sogar im lokalen Couch-Koop spielbar.

Das gemeinsame Spielen hatte Online jedoch einen Haken: Es gab einen Host, der die Sitzung startete und alle Spieler mussten warten, bis der Host online ist, ehe sie der Spielwelt mit dem bereits erzielten Fortschritt wieder beitreten können. Dedizierte Server, wie sie Genre-Konkurrent Nightingale kürzlich angekündigt hat, gab es nicht.

Bevor ihr euch in euer Abenteuer in Sons of the Forest stürzt, egal ob allein oder kooperativ mit Freuden, hat MeinMMO-Redakteur Maik Schneider 5 Tipps für euch, wie ihr die erste Nacht in dem Survival-Spiel überlebt.

