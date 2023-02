Steam: Das neue Survival-MMO Nightingale verspricht dedizierte Server zum Launch – Diese seien „fundamental“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

In dem Video sagt sie, dedizierte Server haben den Vorteil, dass Spieler nicht auf einen Host warten müssen, wenn sie online spielen wollen. Dies sei in ähnlichen Spielen teilweise anders. Dort sei ein Spieler der Gastgeber der Multiplayer-Sitzung und die anderen Spieler können nur dann auf der Spielwelt weiterspielen, wenn dieser Gastgeber online ist.

Wieso sind dedizierte Server für die Entwickler so wichtig? In einem Video auf YouTube spricht Steph Herdman, die Community-Managerin von Nightingale, über dedizierte Server.

Alternativ dazu gibt es sogenannte Peer-to-peer-Verbindungen, in denen ein Spieler als Host der Sitzung auftritt. Über diesen Spieler läuft in dem Fall der Datenverkehr, weshalb die Verbindung von besagtem Spieler abhängig ist. Das kann zu Lags und Verbindungsabbrüchen führen, weshalb dedizierte Server in Call of Duty sogar als „der heilige Gral der Shooter“ gelten.

Was sind dedizierte Server? In Videospielen handelt es sich bei einem dedizierten Server um einen Server, der innerhalb eines Spiels vom Entwickler angeboten wird. Die Spieler können einem solchen Server einzeln und unabhängig von anderen Spielern oder deren Verbindung beitreten.

