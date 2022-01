Neues Survival-MMO in einzigartigem Setting kommt – Soll vor allem auf Koop, Teamwork und PvE setzen

Wie lange der Early Access dann dauern wird, konnte uns Flynn noch nicht sagen. Ohnehin solle Nightingale aber stetig weiterentwickelt werden: „Es ist nicht so, dass wir jemand fertig sein werden, in die Hände klatschen und dann einfach gehen.“

Man wolle Nightingale nicht gerne mit anderen Spielen vergleichen, heißt es, aber man liebe Survival-Spiele, Online-Games und solche Spiele, die Teamwork fördern. Es klingt also so, als sei Nightingale ein echtes Survival-MMO mit Fokus auf PvE.

Flynn sagte bereits in einem früheren Interview, dass ausgearbeitete Charaktere für eine lebendige Welt notwendig seien. Auch Nightingale baue darauf, die Spieler in die Welt zu ziehen – aber nicht nur durch Dialoge und Beziehungen zu NPCs:

Das erlaube es den Entwicklern auch, die Spieler immer wieder zu überraschen. Eine einzige Map könnte sich so auf viele Welten ausweiten, Gameplay und Storytelling weiter ausbauen. Mehr dazu gebe es aber erst in der Zukunft zu hören.

Das Weltenwandern sei dabei ein wichtiger Aspekt. Flynn erklärt uns, dass ihr durch bestimmte Portale in eine „nahezu unendliche Anzahl an Feen-Welten voller Entdeckungen, Herausforderungen und Möglichkeiten“ reisen könnt.

Das Besondere am Spiel ist das Setting. Nightingale spielt in einer ans 19. Jahrhundert angelehnte, viktorianischen Welt voller Magie. Darin werden Elemente aus Fantasy, Geschichte und Steampunk vermischt. Fachlich heißt das Setting „Gaslight-“ oder „Gaslamp-Fantasy“.

