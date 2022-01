Neues Survival-MMORPG startete im Januar auf Steam – Lässt euch riesige Drachen spielen

Mit Draconia ist am 13. Januar ein neues MMORPG in den Early Access auf Steam gestartet. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass ihr einen Drachen steuert und mit diesem Quests erledigt und Gegenstände sammeln und craften könnt. Dabei mixt es auch einige Survival-Elemente in das Gameplay.

Was ist das für ein Spiel? Draconia ist ein Buy2Play-MMO und dreht sich um riesige Drachen. Die könnt ihr steuern und sogar in einem Charakter-Editor nach euren Wünschen anpassen. Dabei gibt es verschiedene Typen von Drachen, etwa den europäischen Vodros, den Wyvern oder den östlichen Drachen Yamati.

Ist der Drache dann erstellt, erkundet ihr eine Spielwelt und erlebt Abenteuer in einem Mix aus MMORPG und Survival:

Ihr bewegt euch mit WASD und dabei durch die Welt fliegen

An einer Tafel könnt ihr verschiedene Quests annehmen

Ihr müsst regelmäßig Nahrung und Wasser suchen, um zu überleben. Diese könnt ihr mithilfe eures Geruchssinns finden

Es gibt ein Sammel- und Crafting-System. So könnt ihr euch unter anderem einen Hort erstellen, in dem ihr euren Loot lagern könnt

Ihr könnt mit Objekten in der offenen Welt interagieren und so mehr über die Geschichte des Spiels erfahren

Es gibt ein dynamisches Wetter-System und die Nacht ist so dunkel, dass man eine spezielle Nachtsicht aktivieren muss

Zum Start könnt ihr aus verschiedenen Servern wählen. Auf den offiziellen Servern herrscht PvE mit einem optionalen PvP-System. Allerdings können Spieler auch eigene Server hosten und dort PvE oder offenes PvP aktivieren

Derzeit befindet sich das Spiel noch im Early Access und besitzt primär die oben genannten Features. Geplant sind jedoch weitere Inhalte, darunter eigener Nestbau und das Züchten von Kindern, ein Clan-System und Talentpunkte, die es derzeit noch nicht gibt.

Wer steckt hinter dem Spiel? Entwickelt wird Draconia von einem Indie-Studio, das nach eigener Aussage 2016 den Plan gefasst hat, Draconia umzusetzen, und seit 2019 aktiv an dem Spiel programmiert. Entwickelt wird es in der Unreal Engine 4.

Die Entwickler selbst bezeichnen Draconia als MORPG, weil auf den offiziellen Servern nur 60 Spieler gleichzeitig online sein können. Auf den eigenen Spieler-Servern soll es aber möglich sein, diese Zahl nach oben und unten anzupassen.

Einen ersten Einblick in das MMORPG gibt euch das Video der YouTuberin Blue Dragon, die zuvor auch die Alpha getestet hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Draconia lockt trotz Buy2Play und Early Access über 200 gleichzeitige Spieler an

Wie geht es dem Spiel auf Steam? Wer Draconia im Early Access spielen möchte, muss vorab 29,99 Euro bezahlen (via Steam). Das Spiel ist Buy2Play und soll es auch nach dem Release bleiben. Seit dem Start am 13. Januar waren im Schnitt 119 Spieler online und am 15. Januar waren es sogar 203 gleichzeitig im Peak. Das ist für ein Indie-MMORPG dieser Art gar nicht schlecht.

Draconia bekam zudem 80 Bewertungen auf Steam, die zu 70 % positiv ausgefallen sind:

Gelobt werden vor allem die Auswahl der Drachen, das Fliegen und das Crafting-System.

Kritik gibt es hingegen für viele fehlende Inhalte, die eher schwache Grafik und Performance sowie die Tatsache, dass es gerade kaum etwas zu tun gibt.

Draconia soll derzeit wohl nur ein paar Quests, ein bisschen Crafting und das freie Erkunden der Welt bieten, in der es jedoch kaum bis gar keine NPCs gibt. Dafür sollen die Entwickler sehr intensiv mit der Community zusammenarbeiten und über neue Features mit ihnen diskutieren.

Wer also tief in ein Drachen-MMORPG einsteigen möchte, kann sich der Community anschließen oder Draconia zumindest im Blick behalten.

Was sagt ihr zu Draconia? Spricht euch das Konzept mit den Drachen an? Werdet ihr das Spiel kaufen oder wartet ihr erstmal ab, wie es sich entwickelt? Schreibt dazu gerne in die Kommentare.

Draconia ist nicht das einzige Drachen-MMO auf Steam. Bereits 2019 haben wir über Day of Dragons berichtet, das aus Versehen ein Erfolg auf Kickstarter wurde. Das Spiel hat zuletzt 82 % positive Bewertungen bekommen und kommt knapp 2 Jahre nach dem Start im Early Access auf durchschnittlich 180 Spieler. Mehr zum Aufbau erfahrt ihr hier:

Kickstarter-Spiel triggert aus Versehen die Fans von Harry Potter, sammelt 500.000 $