Millionär sagt, sein neues MMORPGs wird eines der „größten und erfolgreichsten MMOs“

Der Selfmade-Millionär Steven Sharif arbeitet seit Jahren an dem MMORPG „Ashes of Creation“, dem Nachfolger im Geiste zu „Everquest Next“. In einem Interview sagt er, sein MMORPG hat das Zeug dazu, eines der größten und erfolgreichsten MMOs zu werden. „Mini-Server“ wie bei New World werde es bei ihm nicht geben. Man will große Schlachten.

Wer steht hinter dem MMORPG?

Viele Crowdfunding-Spiele sind der Traum einer Person dahinter. So wie hinter „Star Citizen“ die Entwickler-Legende Chris Roberts steht, und hinter Camelot Unchained das MMORPG-Urgestein Marc Jacobs, steht hinter Ashes of Creation der „Selfmade-Millionär“ Steven Sharif.

Sharif ist bereits in jungen Jahren zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen. Den Grundstein seines Vermögens holte er ich in seiner Zeit bei XanGo, die haben Fruchtsäfte und Vitamine verkauft. Mit 24 stieg er ins Immobilien-Geschäft ein: Mit 28 hatte er ausgesorgt. Mit dem Geld will er sich seinen Traum vom eigenen MMORPG erfüllen.

Sharif sagt, er sei seit 25 Jahren Gamer und habe immer wieder MMORPGs gespielt. Nichts sei mit dem Gefühl vergleichbar, mit tausenden Spieler aus aller Welt zu spielen. Für sein MMORPG „Ashes of Creation“ sollen daher die Spieler eine entscheidende Rolle einnehmen und bestimmen, wohin die Story führt.

Ashes of Creation hat schon jetzt „Millionen vor-registrierter Spieler“

Das sagt Sharif zum Erfolg seines Spiels: Laut Sharif sieht man bereits jetzt, dass Ashes of Creation toll von der Zielgruppe angenommen werde. Er sagt im Interview mit MMORPG.com, das Spiel habe schon jetzt „Millionen von vor-registrierten Nutzern“ und dabei habe man noch einen weiten Weg bis zum Release vor sich.

Aus einer Investment-Perspektive würden die Zahlen schon jetzt dafür sprechen, dass die anfängliche Investition in das MMORPG sich auszahlen und Früchte tragen wird.

Sharf garantiert auch, dass man die Entwicklung komplett durchhalten wird:

Wir sind in der Lage die Entwicklung des Projekts, bis zum Ende durchzuziehen, von der Finanzkraft und von den Fähigkeiten her. […] Wir freuen uns auch vom reinen Belohnungs-Fakor auf den Launch. Der Start des Spiels ist etwas, dem wir entgegenfiebern. Weil ich wirklich daran glaube, dass Ashes of Creation, basierend auf den Zahlen, eines der größten und erfolgreichsten MMORPGs werden kann. Steven Sharif

Ashes of Creation soll ein Fantasy-MMORPG werden.

Server sollen 5-mal größer als bei New World werden

Was sagt er zu der Größe? Sharif stellt heraus, dass Ashes of Creation wieder ein richtig großes MMORPG werden soll. In der Test-Phase im August hatte man schon Belagerungen mit mehr als 350 Leuten, das war ein Meilenstein. Es klingt wie ein Verweis auf New World, wenn er sagt:

Wir erweitern die Grenze sogar noch weiter, was Leute angeht, die teilnehmen können, denn die Idee von Ashes of Creation ist es nicht, einen Server mit 1000 oder 2000 Leuten zu haben, unsere Server sollen 10.000 gleichzeitige Nutzer pro Server bieten. Stefen Sharif

Ashes of Creation: Das Node-System – Ihr bestimmt, wie sich die Welt entwickelt

Was ist das wichtigste Feature? Womit sich Ashes of Creator immer wieder auszeichnet ist das „Node“-System, durch das die Welt dynamisch sein soll. Je nach Verhalten der Spielen verändert sich die Spielwelt, weil sich Knotenpunkte abhängig von Aktionen der Spieler verändern und ausbilden.

„Aus der Perspektive eines Spielers sind Nodes der Schlüssel, um Inhalte freizuschalten in der Welt […] Wir haben über 103 verschiedene geplante Node-Punkte am Start der Welt und wenn ihr Glück gehabt, gleich zum Start von Ashes of Creation dabei zu sein, ist das ein unentdecktes Land. Es ist ein freies Feld, das vor den Augen der Spieler liegt, um an der Richtung mitzugestalten, welche die Welt einschlägt.“ Steven Sharif

Für uns auf MeinMMO ist Ashes of Creation seit Jahren eines der aussichtsreichsten MMORPGs. In letzter Zeit ist es ruhig um das MMORPG, offenbar wanderte viel Zeit in den Port auf die Unreal Engine 5, aber für 2022 könnte uns einiges erwarten. An Selbstvertrauen mangelt es den Entwicklern sicher nicht:

