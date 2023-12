170 Leute arbeiten an einem der spannendsten neuen MMPRPG – Das plant Ashes of Creation 2024

Das neue MMORPG „Ashes of Creation“ ist für viele das spannendste westliche MMORPG, hinter dem nicht gerade Amazon oder Riot Games steckt. Der Gründer Steven Sharif meldete sich Ende 2023 mit einer Weihnachtsbotschaft: Für 2024 ist die nächste große Alpha ohne NDA geplant, aber da wird noch einige Zeit vergehen.

Was ist das für ein MMORPG?

Ashes of Creation ist das Herzensprojekt des Selfmade-Millionärs Steven Sharif, der glaubt, MMORPGs müssten aus ihrem langen Schlaf erwachen.

Im Wesentlichen hat Sharif nach dem Ende der Entwicklung von Everquest Next 2016 viele aus dem Team und noch mehr Ideen des gescheiterten Everquest 3 übernommen: So soll Ashes of Creation über ein “Node-System“ eine Welt bieten, die sich immer wieder verändert.

Die Entwicklung am MMORPG begann bereits 2015 und erfolgt an sich offen. Es gibt aber immer wieder Phasen, in denen man nichts über das MMORPG hört, weil alles hinter einem Vorhang aus NDAs liegt. Der letzte große Meilenstein war die Alpha-1 im August 2021. Zu der Zeit erschien auch immer wieder starkes, neues Gameplay.

Nächste Alpha ohne NDA erst 3. Quartal 2024

Was ist der nächste Meilenstein? In einer Weihnachtsnachricht an die Fans im Discord datierte Steven Sharif die nächste große Testphase seines MMORPGs für das 3. Quartal 2024. Hier soll die Alpha 2 starten und wieder ohne NDA stattfinden, dann wird man wieder mehr vom Spiel hören und sehen können.

Diese Nachricht ermutigt Fans: Wie Sharif bekannt gab, ist der Entwickler mittlerweile auf 170 Leute angewachsen – da steckt enorm viel Arbeitskraft dahinter.

Sharif sagt, 2023 sei ein Jahr mit Rückschlägen für die Gaming-Industrie gewesen, viele hätten ihre Jobs verloren. Er sagt, Intrepid habe versucht, einigen der Entlassenen ein Heim zu geben, die nach einem neuen MMO suchen.

Auch 2024 will das MMORPG weiter wachsen und Leute einstellen, die 2023 ihren Job verloren.

Vorverkauf für Pakete, die Zugang zur Alpha 2 gewähren, endet

Wie kann man das spielen? Wer noch in die Alpha 2 will, wird sich wohl beeilen müssen. Sharif sagt, ganz der Marketing-Mann der er ist, dass man eigentlich genug Spieler für die Alpha 2 habe und daher keine Vorbesteller-Pakete mehr anbieten möchte, die den Zugang zur Alpha 2 sichern. Das aktuelle Angebot läuft am 17. Januar aus.

Das günstigste Paket, das den Zugang zur Alpha 2 gewährt, kostet 250 $ – das ist vielleicht auch immer der Haken bei dem Projekt, das sich so toll anhört: Die Geschäftsmethoden hinter dem Spiel wurden schon häufiger kritisch hinterfragt. Wer testen und zur Community von Ashes of Creation gehören will, muss da schon so viel hinlegen, wie sonst für mehrere Vollpreistitel: Die 5 aussichtsreichsten neuen MMORPGs für 2024 und darüber hinaus