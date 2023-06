AoC: Neues MMORPG zeigt 20 Minuten massiven Bosskampf – Einflussreicher Twitch-Streamer schaut kritisch drauf

Das neue MMORPG „Ashes of Creation” ist seit 2016 in Entwicklung und nimmt langsam Form an. Die Entwickler von Intrepid Studios haben jetzt aus der Alpha einen Kampf gegen einen Weltboss gezeigt. Der einflussreiche Twitch-Streamer Asmongold schaut sich das mit kritischem Blick an. Er wirkt nicht begeistert, aber zumindest hoffnungsvoll.

Das ist die Situation um Ashes of Creation:

Ashes of Creation ist das „Leidenschaftsprojekt“ des Multimillionärs Steven Sharif, der sich mit dem Spiel einen Traum erfüllen will und das MMORPG-Genre weiterentwickeln möchte.

Dazu hat er sich vor allem Leute geholt, die vorher an Everquest Next gearbeitet hatten. Ashes of Creation übernimmt einige revolutionäre Idee des gescheiterten Projekts.

Im Westen werden seit 2014 kaum noch MMORPGs entwickelt, daher ist das „Indie-Projekt“ Ashes of Creation für viele Fans eine große Hoffnung.

Hier seht ihr den Bosskampf gegen den riesigen Zyklopen im Entwickler-Video:

Weltboss ist ein Zyklop, der einen Baum als Waffe trägt

Das zeigen die Entwickler jetzt: Nachdem es lange Zeit nur wie eine Vision wirkte und die Entwicklung schleppend voranging, sieht Ashes of Creation jetzt nach 7 Jahren in Entwicklung mehr und mehr wie ein „richtiges MMORPG“ aus, auch wenn das Spiel noch in einem „frühen Alpha-Stadium“ ist, wie die Entwickler immer wieder betonen.

Asehs of Creation hat 31. Mai ein Video veröffentlicht, das einen Kampf gegen einen Weltboss zeigt. 16 Spieler kämpfen gegen einen riesigen Zyklopen, der einen Baum trägt und der ihn auch als Waffe verwendet. Das Video dauert etwa 20 Minuten:

Der Zyklop trottet durch die Welt und reißt dabei Bäume um, an denen er vorbeigeht – interagiert also mit der Umwelt (Asmongold lästert: So würden sich Druiden in Diablo 4 selbst sehen)

Der Kampf ist dann ein relativ klassischer „Tank and Span“ mit einigen Besonderheiten, so stellt der Zyklop seinen Baum ab und die Raidgruppe muss ihn dann möglichst schnell vernichten

Ohne seine Waffe, den Baum, wirkt der Zyklop agiler und wütender, rennt durch die Gegend, muss sich aber letztlich der Übermacht der Gegner geschlagen geben

Wie sieht Asmongold auf den Fight? Noch am selben Tag schaute sich der Twitch-Streamer Asmongold mit seiner Community den Kampf an. Auf der Suche nach Inhalten, um seine MMORPG-Fans zu unterhalten, reagiert Asmongold ständig auf Videos.

Seine Cutter werten dann die Twitch-Streams aus und laden sie auf YouTube hoch. Diese “Reaktionen” mit albernen Thumbnails haben Asmongold zu einem der einflussreichsten Gaming-Influencer überhaupt gemacht.

Bilder auf denen Asmongold überrascht schaut – sind offenbar ein Garant für viele Views.

Das neue Video von Ashes of Creation von ihm hat auch schon 4-mal mehr Aufrufe als das Original-Video.

Asmongold scheint insgesamt zufrieden zu sein, mit dem, was er sieht, wenn auch nicht begeistert:

Er lobt zum Beispiel, dass der Boss wirklich massiv aussieht und groß

Er findet es gut, dass der Kampf nicht zu schwer oder zu komplex gestaltet wurde – Weltbosse sollten einfach sein. Wenn sie zu schwer wären, würden Leute extrem viele Spieler gegen sie stellen, trollen und griefen

Generell lobt er die Weiterentwicklung des Spiels, die er schon so lange verfolgt, das fühle sich sehr „belohnend“ an, wie sich Ashes of Creation entwickelt

Als er die Reaktionen seiner Zuschauer betrachtet, muss er aber feststellen, das sei schon sehr gespalten:

Einige Fans lästern: „Die Grafik wäre für 2009 okay“

Andere rufen begeistert „Spiel des Jahres.“

Wiederum andere mäkeln, das sei auf dem Niveau eines „mittelmäßigen Asia-MMOs.“

Asmongold sagt, Ashes of Creation fehle es noch an einem eigenen Stil, sodass jeder, wenn er ein Modell sieht, sofort sagt: Das ist aus Ashes of Creation.

Der Kampf sei „okay“ für die frühe Phase der Entwicklung. Wenn das Spiel so rauskomme, sei ihm das aber zu wenig.

Die Fans von Ashes of Creation zeigen sich unter dem Entwickler-Video deutlich begeisterter von dem Bosskampf. Einer sagt, er sei erleichtert, nachdem „Throne and Liberty“ so enttäuscht habe, dass Ashes of Creation sein „vielversprechendstes MMO“ bleibe.

