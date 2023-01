WoW macht Werbung auf TikTok – Twitch-Streamer Asmongold findet: „Es kann nicht schlimmer werden“

In WoW selbst diskutieren die Spieler gerade über die nächste Erweiterung, weil ein Gebiet in WoW Dragonfliegt aussieht wie ein „Alter Gott“.

Den Clip, in dem Amsongold auf die WoW-Werbung reagiert, binden wir euch hier ein. In dem 34-sekündigen Video seht ihr auch die besagte Werbung:

Was sagt Asmongold zu der Werbung? Asmongold reagiert eher skeptisch auf die CS:GO-Parodie von World of Warcraft.

In dieser Werbung sehen wir einen Orc, der wild umherhüpfend ein Messer schwingt. Am Ende der Werbung hören wir zudem den eingespielten Ruf „Throwing Flashbang“ (deutsch: „Werfe Blendgranate“).

Was ist das für eine Werbung? In seinem Stream reagiert Asmongold auf ein reddit-Video, das eine offizielle Werbung von World of Warcraft auf TikTok zeigt.

