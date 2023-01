WoW Dragonflight: Theorie behauptet, ihr seid Schuld daran, dass einer der größten Feinde wiederkehrt

Eigentlich dreht sich WoW Dragonflight um die fünf Drachenschwärme und die Titanen. Es tauchen aber immer wieder Anspielungen an die berühmten Alten Götter auf. Die sollen aber eigentlich „tot-tot“ sein. Was ist dran?

Was ist das für ein Gott? N’zoth war der große Endgegner von Battle for Azeroth und der letzte Alte Gott, der nach den Erweiterungen zuvor noch übrig war, um ihn zu bekämpfen. Im letzten Raid Ny’alotha haben wir ihm dann schließlich die Lichter ausgeknipst.

Damals gab es einen ziemlich großen Aufschrei über das Ende von N’zoth. Denn im Abschluss-Cinematic gab es kein episches Ableben, sondern nur einen ziemlich seltsamen „Dragonball-Laser“, wie ihn MeinMMO-Dämon Cortyn nennt.

Seitdem gibt es Spekulationen, ob das Ende nicht vielleicht nur eine Farce sei, N’zoth eigentlich noch am leben. Der Alte Gott sei schließlich der Meister der Täuschung und so lieblos könne man ihn nicht einfach abservieren.

Wo wurde der Gott nun gefunden? Wirklich eindeutige Anzeichen für Alte Götter gibt es nicht, die gibt es allerdings so gut wie nie, wenn man ihnen nicht direkt gegenübersteht. Ein Spieler hat auf reddit nun aber etwas Bemerkenswertes gefunden.

Im Osten des Azurblauen Gebirges gibt es eine Lava-Landschaft, in der ihr schon für die Kampagne questen müsst. Die fällt erst einmal nicht weiter auf, außer ihr betrachtet sie aus einiger Entfernung.

Dann sieht sie ziemlich genauso aus wie N’zoth:

Alte Götter – Eigentlich alle tot, irgendwie aber auch nicht

Auch, wenn das nur Zufall sein kann, hat das Bild eine Diskussion ausgelöst. Die Alten Götter sind immer ein Thema, das Spieler diskutieren, weil sie irgendwie die unberechenbare Gefahr darstellen, die niemand so richtig einschätzen kann.

Schon vor dem Release von Dragonflight gab es Theorien dazu, dass die Geschichte der Alten Götter wieder irgendwie in die Erweiterung einfließen wird. Denn einige alte Prophezeiungen aus vergangenen Erweiterungen ergeben nun Sinn.

Aber sind die Alten Götter nicht tot? In früheren Interviews hat unter anderem der Narrative Director von WoW, Steve Danuser, bestätigt, dass wir die Alten Götter wirklich getötet haben (via wowhead).

Zugleich erwähnte er aber auch, dass Alte Götter, genau wie Dämonen und Co., den Tod nicht so erfahren, wie wir ihn kennen. Danuser spielt darauf an, dass sie einfach nur in die Leere zurückkehren könnten.

Die Geschichte um die alten Götter ist aber ohnehin ein Hin und Her. In einem Thread im Lore-subreddit von WoW erklärt ein Nutzer, dass immer wieder geändert werde, ob Alte Götter nun tot oder lebendig seien.

Yogg-Saron etwa, den wir in Ulduar (WotLK) besiegt haben, sollte wirklich tot sein. Im neusten Zusatz-Buch: „Exploring Azeroth: Northrend“ werde jedoch nur davon gesprochen, dass der Alte Gott eingesperrt sei.

Warnung: Aber hier folgen einige Spoiler zur Story von Dragonflight, konkret zu den letzten Quests der Kampagne!

So lange wir leben, können Alte Götter nicht sterben?

In dem ursprünglichen Thread, der die Diskussion auslöste, hat ein Nutzer besonders viel Zuspruch bekommen. AdamG3691 erklärt, dass wir vielleicht in Dragonflight selbst dafür gesorgt haben, dass die Alten Götter wiederkommen können – oder zumindest ein Schlupfloch finden.

Grund dafür sei eine der letzten Kampagnen-Quests in Thaldraszus, in denen ihr Chromie aus verschiedenen Zeitlinien retten sollt. Eine davon ist Ny’alotha, wo die Alten Götter mit euch sprechen. Die meiste Zeit sei das wirres Gebrabbel über Verrat und Tod – nur nicht von N’zoth:

N’zoth schaut in deinen Geist und versteht genau, in welcher Zeitlinie er sich gerade befndet und spricht mit dir, erzählt dir Dinge, weil „er kennt dich … was du warst, was du bist, was du werden wirst …“ Indem ihr diese Zeit besucht, habt ihr N’zoth versehentlich verraten, wie er eingesperrt, befreit und schlussendlich sterben wird. Und so habt ihr ihm erlaubt, damit anzufangen, nach einem Ausweg zu suchen. Ihr seid besonders für ihn, denn solange ihr lebt, umgeht er die größte Schwäche der Leere: sie sieht alle Möglichkeiten und erwägt sie alle als valide, auf Kosten dessen, nicht zu wissen, welche die „Wahrheit“ ist (denn sie alle sind in der Leere wahr). Aber so lange ihr lebt, weiß [N’zoth] GENAU, welche Möglichkeiten nun wahrscheinlicher sind.

Wir sollen N’zoth einen Ausweg gezeigt haben, indem wir Chromie gerettet haben. Ob das tatsächlich so kommen wird, diskutieren die Spieler nun. Viele vermuten jetzt schon, dass die nächste Erweiterung sich (erneut) um die Alten Götter drehen soll.

Ob es tatsächlich so kommen wird, werden wir erst in Zukunft erfahren. Zumindest wissen wir aber schon, was der nächste Patch bringen soll:

