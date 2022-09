Twitch-Star sagt, er hat Angst vor der Rückkehr zu seiner Persona Asmongold – Streamt lieber auf Zweitaccount

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Als Eigentümer der Gaming-Organisation One True King (OTK) hat Zack – beziehungsweise Asmongold – gerade auch ganz andere Sorgen. Denn der OTK-Mitgründer Matthew „Mizkif“ Rinaudo ist derzeit in einen Skandal verwickelt und Zack muss Schadensbegrenzung betreiben.

Was denken die Fans? Einige Zuschauer vermuten Kalkül hinter der Entscheidung. Denn im Gegensatz zum Hauptaccount ist „zackrawrr“ nicht monetarisiert. Das bedeutet, Twitch gibt viel Geld dafür aus, Live-Videos zur Verfügung zu stellen, verdient aber nicht an Subs oder Werbung über den Kanal.

So nahm Asmongold eine Auszeichnung zum besten MMORPG-Streamer per Videoschaltung aus seinem unordentlichen Zimmer entgegen, weil er nicht das Haus verlassen wolle. Dabei handelt es sich jedoch nur um einen Charakter, den Zack spielt: seine sogenannte Streamer-Persona.

Zack sagte, er habe ursprünglich mit dem Release von WoW: Wrath of the Lich King Classic das Comeback des Hauptkanals geplant. Dafür hatte er sogar einen Tweet vorbereitet, der die Rückkehr von Asmongold ankündigen sollte.

Was ist da los? In einem Stream vom 26. September sprach Zack über eine mögliche Rückkehr zu seinem Hauptkanal.

Auf dem Zweitaccount hat Zack „nur“ 938.000 Follower. Allerdings ähneln die Zuschauerzahlen dort mittlerweile denen seines Hauptkanals. In den letzten 3 Tagen verzeichnete er im Durchschnitt 26.500 Zuschauer, mit einem Höchstwert von über 78.000 gleichzeitigen Zuschauern (via sullygnome ).

