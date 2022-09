Der fünffache Weltmeister im Schach, Magnus Carlsen, hat öffentlich schwere Vorwürfe gegen den 19-jährigen Twitch-Streamer Hans Niemann erhoben: Er wirft ihm vor, gecheatet zu haben. Carlsen deutet an: Er werde nicht mehr gegen Leute wie Niemann spielen, die eine Cheating-Vergangenheit haben. Das könnte für Niemann verheerende Auswirkungen haben, glauben Experten.

Das ist die Situation:

Magnus Carlsen gilt als bester Schach-Spieler aller Zeiten.

Daher war es überraschend, dass Carlsen Anfang September 2022 eine Partie mit Weiß gegen den 19-jährigen Hans Niemann verlor. Carlsen zog sich nach der Niederlage aus dem Turnier zurück und deutete an, Niemann habe gecheatet.

Niemann gestand, dass er früher mal, als 12- und 16-Jähriger geschummelt habe, am Brett aber nie. Doch Carlsen eskalierte den Streit weiter, indem er bei einem 2. Match gegen Niemann wortlos aufgab und die Partie verließ.

Carlsen wird nicht mehr gegen Niemann spielen, wirft ihm Betrug vor

Das sagt Carlsen nun: In einem Statement, auf das die Schach-Welt lange gewartet hat, erklärt Carlsen seine Vorwürfe gegen Niemann genauer.

Ich glaube, dass Niemann mehr und kürzlicher geschummelt hat, als er öffentlich zugibt. Sein Fortschritt bei Spielen am Brett ist ungewöhnlich und während unseres Spiels beim Sinquefield Cup hatte ich den Eindruck, dass er in entscheidenden Situationen weder angespannt noch voll konzentriert war, während er mich auf Schwarz in einer Art übertrumpft hat, wie es nur eine Handvoll Spieler tun können.

Carlsen sagt: Als Niemann kurzfristig zum 2. Turnier eingeladen wurde, habe er schon überlegt, abzusagen, sich dann aber dazu entschlossen zu spielen.

Aber generell wolle Carlsen nicht gegen Leute spielen, die mehrfach in der Vergangenheit gecheatet hätten, weil er sich nicht sicher sei, was sie in Zukunft anstellten:

Ich glaube: Cheaten ist eine große Sache im Schach und eine existentielle Bedrohung für das Spiel. Ich glaube, die Organisatoren von Chess und alle, die sich um die Reinheit des Spiels sorgen, das wir so lieben, sollten Sicherheitsmaßnahmen und Methoden entwickeln, um Cheats am Brett zu entdecken.

Genauer wollte sich Carlsen aber nicht äußern. Das könne er erst, wenn ihm Niemann eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt, darüber zu sprechen.

Aber Carlsen macht deutlich: Er werde gegen Niemann kein Schach mehr spielen.

Die Netflix-Serie „Damengambit“ brachte Schach in den Mainstream und macht das Spiel der Könige auch der Generation „Twitch“ schmackhaft:

„Könnte sein, dass Niemann sein letztes Einladungs-Turnier gespielt hat“

Worauf läuft das hinaus? Letztlich verstößt Carlsen den 19-jährigen Niemann damit aus der Welt des Schachs. Denn er deutet an: Wenn Niemann zu einem Turnier eingeladen wird, dann wird er, der Weltmeister, an diesem Turnier nicht teilnehmen.

Einer der wichtigsten Schach-YouTuber, agadmator, sagt:

Die Veranstalter werden sich jetzt entscheiden müssen, ob sie Magnus oder Hans zu Events einladen. Hans könnte sein letztes Spiel in einem Einladungs-Turnier gemacht haben. agadmator

Twitch-Streamer xQc verteidgt Niemann

Wer verteidigt Hans? Ausgerechnet xQc, der größte Twitch-Streamer der Welt, springt Niemann bei. Der Streamer, der als „der Juicer“ bekannt ist, postet gewohnt schreiend in „All Caps“:

„Hey, glaubt mir. Lasst mich irreparablen Schaden anrichten, weil ich es möchte.“

Dazu postete xQc ein Meme: „Mein Beweis ist, dass ich es mir gerade ausgedacht habe.“

HE CHEATED! BELIEVE ME! LET ME CAUSE IRREPERABLE DAMAGE BECAUSE I WANT TO! pic.twitter.com/FI8NwucKjA — xQc (@xQc) September 26, 2022

Was ist der springende Punkt? Es ist viel diskutiert worden, ob und wie Niemann cheatet: Man hatte gehofft, dass Carlsen irgendwelche Theorien oder Beweise vorlegt, aber er schildert nur seinen Eindruck, dass Niemann unkonzentriert war und offenbar gar nicht über seine Züge nachdachte.

Jemand wie xQc scheint davon auszugehen, dass der „König des Schachs“ hier seine Macht missbraucht, weil er es kann:

Das werfen einige Carlsen vor: Der sei einfach ein „schlechter Verlierer“

Andere hingegen glauben Carlsen und denken, der starke Sprung in der Spielstärke von Niemann lasse sich nur so erklären, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht

Die Theorien, wie Niemann gecheatet haben könnte, werden dabei immer absurder. Während am Anfang die Theorie kursiert, Niemann könne über „Analperlen“ im Hintern per Vibrationen Infos erhalten haben, sprechen andere Nutzer auf Twitter jetzt von einem „Neural-Implantat“.

