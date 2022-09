Schock im Schach: 19-jähriger Twitch-Streamer macht 2 Züge und der Weltmeister gibt auf

Der 19-jährige Twitch-Streamer und Großmeister Hans Niemann mischt die Schach-Welt auf. Weltmeister Magnus Carlsen musste am Montag, dem 19. September, wieder gegen Niemann spielen, machte einen Zug und gab dann die Partie auf. Im Raum steht, dass der 19-jährige Niemann cheatet. Beweise dafür gibt es aber nicht.

Was ist da passiert?

Magnus Carlsen trat am 19. September gegen Hans Niemann in einem Turnier an: In der 6. Runde des „Julius Bear Generation Cup“ wurden die beiden einander zugelost. Das Match wurde online gespielt und live übertragen.

Doch statt das Match auszutragen, zog Carlsen einen Springer, gab dann auf und machte die Kamera aus.

Eine Kommentatorin sagte: „Das ist noch nie vorgefallen. Ich kann es nicht glauben. Magnus weigert sich gegen Hans zu spielen. Er wird das Turnier bestreiten, aber er sagt: Gegen den spiel’ ich nicht.“

Magnus Carlsen, der fünffache Weltmeister.

Caster sind völlig schockiert von der Aktion

Das ist die Szene: Die ganze Aktion könnt ihr in dem Video sehen. Nach 2 Zügen von Niemann geht bei Carlsen einfach die Kamera aus. Die Caster sind fassungslos.

Einer sagte noch, als Carlsen zum Match erschien, dachte man: Gut, jetzt können wir uns wieder auf Scchach konzentrieren. Aber das Gegenteil war der Fall:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist das so wichtig? Magnus Carlsen ist der fünffache Weltmeister und gilt für viele als der beste Schachspieler, der je gelebt hat. Normalerweise verliert er so gut wie nie – er ist auf der Jagd nach einem Fabelwert im ELO und darf deshalb eigentlich keine Spiele abgeben.

Carslen impliziert, dass Niemann cheaten könnte – Sagt es so aber nie

Was für ein Problem hat er mit Niemann? Carlsen hatte überraschend vor 2 Wochen mit Weiß gegen den Außenseiter Niemann bei einem Schachduell verloren. Danach hatte sich Carlsen aus dem Turnier zurückgezogen.

Im Raum stand der implizierte Vorwurf, der Twitch-Streamer Hans Niemann müsse irgendwie gecheatet haben. Manche munkelten, er könne die strengen Sicherheits-Vorkehrungen mit einem Sexspielzeug umgangen haben, das in seinem Hintern steckte und Vibrationen sendete. Aber da scheint sich ein absurder Gag verselbstständigt zu haben.

Niemann war als Kind und Jugendlicher zweimal wegen Cheatens von der Plattform chess.com gebannt worden, beteuert aber, dass jetzt alles mit rechten Dingen zugeht und er am „Brett“ nie geschummelt habe.

Schach: 19-jähriger Twitch-Streamer fliegt 2-mal beim Cheaten auf, schlägt jetzt den Weltmeister – Der verlässt wütend das Turnier

Sagt Carlsen denn, dass der Twitch-Streamer cheatet? Nicht direkt. In einem Statement sagt Carlsen:

Leider kann ich nicht genau darüber sprechen, aber die Leute werden schon ihre eigenen Schlüsse ziehen können und das haben sie auch sicher. Ich muss sagen: Ich bin sehr beeindruckt vom Spiel Niemanns und ich denke, sein Mentor, Maxim Dlugy, muss eine tolle Arbeit machen.

Zudem sagte Carlsen: Egal ob es gerade ein massives Problem sei oder nicht, er sei recht einfach im Schach zu schummeln – also so generell gesprochen. Er glaube, Cheater sollte man künftig nicht leicht nehmen, weder online noch am Brett.

Twitch ist immer wieder für eine Überraschung gut:

Integrität des Schach-Spiels in der Diskussion

Was ist das Problem? Um live cheaten zu können, braucht ein Spieler eigentlich nur Zugang zu einem Schach-Computer, der eine absurd hohe Spielstärke aufweist, wie Stockfish. Einem Spitzenspieler reicht es, so eine Engine ein- oder zweimal in einem Match zu konsultieren, um sich erhebliche Vorteile zu verschaffen.

Die Frage ist aber, wie Niemann live am Brett Zugang zu solchen Informationen bekommen könnte. Doch offenbar scheint Carlsen zu vermuten, dass Niemann schummelt und sich nur so sein Aufstieg im Rating von 2484 (Januar 2021) auf 2688 (September 2022) erklären lässt.

Wie Niemann aber beim Live-Turnier am Brett geschummelt haben soll, bleibt ein Rätsel.

In jedem Fall deutet das Verhalten des Weltmeisters daraufhin, dass der Schachsport ein Integritäts-Problem haben könnte, wenn immer der Vorwurf im Raum schwebt: Der hat gewonnen, also muss er geschummelt haben.

Seit dem Erfolg von „Das Damengambit“ auf Netflix erlebt Schach einen Höhenflug auf Twitch. Einzelne Schachspieler sind zu Influencern geworden und nutzen die Streaming-Plattform Twitch, um ein neues Publikum zu erreichen:

Schachgroßmeister entdecken Twitch, reden schnell, spielen schneller