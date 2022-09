Twitch brennt – Ein geheimer, interner 5-Stunden-Call von 4 der größten Streamer kursiert und sie reden Klartext

Man geht davon aus, dass der Call jetzt noch erhebliche Konsequenzen haben wird. In den USA ist das alles um Mitternacht passiert, man kann wohl davon ausgehen, dass wir in den nächsten Tagen noch einiges mehr über den seltsamen Call hören werden.

Trainwreck unterstellt man offenbar „geradezu besessen von Pokimane“ zu sein. Pokimane will mit all dem offenbar gerade gar nichts zu tun haben:

Das ist aber nicht alles. Ohne vor den Kameras zu sein, sprechen die Streamer auch über alle Themen, über die sonst nicht so offen reden können. So herrschen offenbar viele Animositäten unter den Top 30 Streamern.

Es ist klar zu erkennen, dass der Call in der Form nie an die Öffentlichkeit hätte kommen dürfen.

Die Gambling-Streamer xQc und Trainwreck unterhielten sich also in einem 5-stündigen Call mit Mitgliedern von OTK wie Asmongold und Mizkif.

Die Streaming-Plattform Twitch ist heute gegen Mitternacht deutscher Zeit in Flammen aufgegangen. Ein fünfstündiger Discord-Call mit 4 der größten Streamer der Plattform kursiert im Netz: Die Streamer xQc und Trainwreck konfrontieren Mitglieder der Gruppe OTK, wie Asmongold und Mizkif, mit dem aktuellen Skandal um sexuelle Belästigung. Der Call hätte so offenbar nie an die Öffentlichkeit kommen sollen.

