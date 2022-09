Doch diese Phase ist nun offenbar vorbei: Bloomberg zufolge wand sich Knight am vergangenen Mittwoch in einem Brief an Mitarbeiter, um ihnen mitzuteilen, dass sie sich „auf ein neues Abenteuer begibt“, dass ihr große Chancen für persönliches wie berufliches Wachstum bieten würde. Erneut soll es dabei um „Creators“ gehen.

Insert

You are going to send email to