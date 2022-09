LoL: CEO und Gründer verlässt G2, nachdem er 8 Sekunden lang mit dem falschen Mann gesehen wurde

Carlos „Ocelote“ Rodriguez ist der Gründer und nun ehemaliger CEO von G2 Esports, einem der besten europäischen Teams im E-Sports von League of Legends. Nun hat Ocelote seinen Rücktritt bekannt gegeben, nachdem es tagelang Streit gab. Der Auslöser für die Kontroverse war ein Party-Clip.

Die letzten Tage waren für Fans von League of Legends und vor allem dem berühmten Profi-Team G2 bewegt:

Ocelote postete ein Video, in dem er mit Andrew Tate die Weltmeisterschaft feierte.

Tate gilt wegen seiner Aussagen und seines Verhaltens als äußerst frauenfeindlich und ist eine kontroverse Figur im Internet.

Ocelote verteidigte seine Entscheidung erst noch, ruderte dann aber zurück und wurde ungewohnt kleinlaut.

Kurz nach dem Auftritt und der folgenden Debatte entschied LoL- und Valorant-Macher Riot, G2 Esports als Franchise-Partner für Valorant auszuschließen (via Kotaku). Nun gibt der Ex-Chef Ocelote bekannt, dass er das E-Sports-Team verlässt.

Das sagt Ocelote jetzt: In einem längeren Video auf Twitter erklärt Ocelote, dass seine Zeit bei G2 Esports zu einem Ende gekommen sei. Er habe das Team mit seinen eigenen Mitteln aus dem Boden gestampft und über 8 Jahre lang aufgebaut. Nun sei aber Schluss.

LoL: Chef von G2 erklärt, warum andere Teams so mies sind: – „Was machen die nur die ganze Zeit?“

Er dankt den Sponsoren und allen, die ihm und G2 den Aufstieg möglich gemacht haben. Aber er übernehme die volle Verantwortung für das, was in den letzten Tagen passiert ist: „Ich fühle mich absolut am Boden deswegen, glaubt mir das.“ Dabei wird er sogar recht emotional:

Was als Traum gestartet ist, wurde über die Zeit zu einer Gruppe von Leuten mit gleichen Bestrebungen und Zielen. Ich werde immer zurückschauen und glücklich darüber sein, weil wir einen guten Job gemacht haben.

Ocelote dankt allen Sponsoren und Organisatoren, die ihm über die Jahre geholfen und allen Fans, die ihn unterstützt haben. „Das werde ich nicht vergessen, okay? Ich bin sehr emotional, aber ich werde nicht heulen. Nicht heute. Das ist mein Abschiedsvideo und ich werde verdammt nochmal nicht heulen.“

Er hoffe, dass die guten Dinge sein Vermächtnis sein werden: „Denkt daran, wir sind Samurai. Wir werden besser, nicht weil wir gewinnen. Sondern weil wir immer wieder aufstehen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

„Wir unterstützen keine Form der Misogynie“

Das sagt G2 dazu: In einem Statement von G2, welches die Organisation zeitgleich mit dem Video von Ocelote auf Twitter gepostet hat, erklärt das Team:

„Als globale E-Sports-Organisation, die diversesten Fan-Base der Welt dient, übernehmen wir die Verantwortung für all unsere Fans, Angestellten, Teammitglieder und Partner auf der ganzen Welt. In diesem Kontext wollen wir unterstreichen, dass wir keine Misogynie jeglicher Art unterstützen.“

Die Aussagen beziehen sich auf die Verbindung, die nach dem gerade einmal 8-sekündigen Video zwischen Ex-Chef Ocelote und dem ehemaligen Kickboxer Andrew Tate gezogen wurde.

Tate sagte selbst bereits in einem Video, dass er nach Rumänien gezogen sei, weil es unwahrscheinlicher wäre, dort wegen Vergewaltigung belangt zu werden. Gegen ihn wurde sogar wegen Menschenhandel ermittelt, jedoch ohne Ergebnis (via TheGuardian).

So reagiert Twitter: Obwohl die Zustimmung für das Zeichen gegen Frauenfeindlichkeit groß ist, geben sich einige Nutzer kritisch, darunter namhafte Größen der Gaming-Welt. So heißt es etwa vom deutschen TCG-Spieler nicotho:

„Stell dir vor, du postest einen 8-Sekunden-Clip wie du mit einem Kerl feierst, den das Internet hasst. Du sagst nichts über seine Ansichten, stimmst nicht zu und widersprichst nicht. Und verliest deinen Posten als CEO. Das kann man sich nicht ausdenken.“

Selbst der ehemals berühmteste WoW-Spieler der Welt Kungen meldet sich zu Wort, obwohl er lange Zeit kaum auf Social Media unterwegs war. Er schreibt: „Was für ein Witz. Der Mann hat nichts gemacht. Was kommt jetzt? Leute canceln, weil sie Tweets liken oder in Fotos mit anderen auftauchen? Wir begeben uns auf einen gefährlichen Pfad.“ (via Twitter)

Auch andere finden die Macht der sozialen Medien bedenklich, auch wenn niemand den Ansichten Tates zustimmt. Und das ist aktuell nicht der einzige Brennpunkt im Internet.

Die Streaming-Plattform Twitch hat gerade eine riesige Diskussion zwischen seinen größten Streamern am Laufen:

Twitch brennt – Ein geheimer, interner 5-Stunden-Call von 4 der größten Streamer kursiert und sie reden Klartext