Kungen war der bekannteste Spieler in WoW – Was wurde aus ihm und seiner Gilde Nihilum?

Veteranen von World of Warcaft dürften Nihilum und Kungen noch Namen sein. Der berühmte Krieger und seine Gilde gehörten zu den ersten Größen im MMORPG. Dann verschwanden sie plötzlich von der Bildfläche. Was machen die ehemaligen „Stars“ eigentlich heute?

Wer sin Kungen und Nihilum? Der Schwede Thomas Bengtsson „Kungen“ Amèdèo galt zu Vanilla WoW und der ersten Erweiterung Burning Crusade als der beste Krieger der Welt. Er verfasste einige der ersten und besten Klassenguides.

Sein Wissen um das Spiel und seine Klasse war legendär. Selbst Entwickler waren das ein oder andere Mal erstaunt von Kungens tiefgreifender Expertise. Trivia: Sein Name bedeutet übrigens „Der König“ auf Schwedisch.

Der Krieger erhielt sogar eine eigene Karte im Sammelkartenspiel von World of Warcraft: Kungen the Thunderer:

DIe TCG-Karte von Kungen.

Wer ist Nihilum? Mit der von ihm gegründeten Gilde Nihilum stieg Kungen in die Raids von World of Warcraft ein. Raids, oder Schlachtzüge, sind die „Königsklasse“ des PvE im Spiel. Hier treten (damals noch) bis zu 40 Spieler gegen die härtesten Bosse für den besten Loot an.

Nihilum war die erste Top-Gilde der Welt. Sie können die „First Kills“ auf den Endboss von Naxxramas, Kel’thuzad, sowie den alten Gott C’Thun aus Ahn’Qiraj verzeichnen. Für C’Thun brauchten sie geschlagene 113 Tage und waren damit trotzdem noch die ersten.

Seitdem haben sie immer wieder um das Rennen der World First Kills mitgemischt, zumindest bis 2016. Da gab Nihilum bekannt, aufzuhören und nicht mehr bei den großen Raid-Geschehnissen mitzumachen.

Kungen kehrte WoW eine Weile lang den Rücken, spielte sogar das mittlerweile tote Wildstar eine Weile. Er kam jedoch mit dem Release von WoW Classic 2019 zurück. Geplant war anscheinend eine dauerhafte Rückkehr, jedoch ist daraus nichts geworden.

Nihilum stellt Raid-Betrieb ein, Kungen spielt New World

Was macht Kungen heute? Der Krieger-König betrieb einige Zeit lang einen Twitch-Stream, der jedoch schon seit einigen Monaten nicht mehr live war. Wirklich aktiv scheint Kungen also nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sein.

Auf seinem Twitter-Kanal gab er immer wieder Updates über das, was er gerade so macht. So hat er Ende 2021 etwa gezeigt, dass er sich das Remaster von Diablo II anschaut. Auch das neue MMORPG New World hat ihn in den Bann gezogen.

Seine letzte Nachricht kam auf Twitter im Januar 2022, in welcher Kungen mitteilt, dass New World durch bestimmte Updates langsam zu World of Warcraft werde. Sein Charakter-Profil verrät, dass er Shadowlands zumindest gespielt hat, wenn auch offenbar nicht allzu aktiv.

Wir haben bei Kungen übrigens ein Interview angefragt, bislang aber noch keine Antwort erhalten.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Was ist mit Nihilum passiert? Teile der Gilde fusionierten schon früher mit der ebenfalls bekannten Raid-Gilde Ensidia. 2010 verließen jedoch viele wichtige Mitglieder die Gilde, nachdem es eine Bann-Strafe für den Exploit beim berühmten Lichkönig gab.

Aus Nihilum machte Kungen bereits 2015 eine Art E-Sports-Clan. Er tat sich mit der polnischen Website Kinguin zusammen und sammelte einige der besten Hearthstone-Spieler der Welt – darunter den Deutschen Adian „Lifecoach“ Koy.

Gerade Lifecoach holte mit Nihilum in einigen Hearthstone-Turnieren einen ersten Platz, allerdings hielt die Karriere des Clans nicht lang an. Nihilum verlief sich irgendwann im Sand und ist heute etwas ganz anderes.

WoW-Gilde wird zum polnischen E-Sports-Clan

Was macht Nihilum heute? Die ursprüngliche Website der Gilde gibt es immer noch. Allerdings leitet diese nun auf den polnischen E-Sports-Clan Devils One weiter. Der Clan ging ursprünglich aus Team Kinguin hervor, was wohl auch die Verbindung zu Nihilum sein dürfte.

Devils One haben laut Website Teams für Fortnite (fälschlicherweise als Rainbow Six: Siege gelistet), League of Legends und die Racing-Simulation DV1 TRITON Racing. Der Clan war früher auch in Counter-Strike: Global Offensive aktiv.

Zumindest in LoL ist das Team sogar heute noch aktiv. 2019 konnten sie sich den ersten Platz in der polnischen Ultraliga sichern, ausgerechnet gegen das Academy-Team von Rogue. Seitdem sind die Erfolge eher mäßig und es gab viel Fluktuation im Kader, aber Devils One nimmt noch immer an Turnieren teil.

Raidet Nihilum noch? Tatsächlich war die ursprüngliche Gilde selbst noch bis Battle for Azeroth aktiv, dem Addon vorm aktuellen Shadowlands. Laut wowprogress hat Nihilum noch N’zoth besiegt, den letzten Boss in Ny’alotha.

Allerdings hat sich die Truppe weder am heroischen noch am mythischen Modus versucht. Sie haben sämtliche Bosse nur noch auf „normal“ gelegt und die Raids von Shadowlands haben sie nicht einmal besucht – zumindest nicht als Gilde.

Allerdings gibt es mit „Nihilum Reborn“ eine Nachfolge-Gilde. Diese hat zumindest im ersten Shadowlands-Raid, Schloss Nathria, 9 von 10 Bossen auf heroisch gelegt (via raider.io). Seitdem ist aber auch hier nichts mehr zu sehen.

Möglicherweise kehrt die Gilde noch einmal nach einer Pause zurück. Hier lässt sich allerdings nur mutmaßen. Shadowlands hat trotz des starken Starts viele Spieler enttäuscht und vertrieben. Vielleicht sorgt das nächste Addon für neue Begeisterung bei Nihilum und anderen Veteranen:

WoW: Was kommt nach Shadowlands? Leaks, Gerüchte und Theorien zum Addon 2022