World-First-Gilde löst sich auf, rechnet mit WoW Classic ab: „Geldfabrik für Booster“

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Auch Plätze in erfolgreichen und eingespielten Raid-Gruppen scheinen in WoW Classic verkauft zu werden.

Was meint er mit Boostern? Einige kritisieren: WoW Classic werde mittlerweile ganz anders gespielt als das tatsächliche WoW von 2004 (via wow forum ).

Die Raid-Gilde APES holte im September 2019 die ersten World-First-Kills in WoW Classic an Ragnaros und Onyxia. Jetzt aber löst sich die Gilde auf. Der Leiter der Gilde, Twitch-Streamer Maitoz, lässt kein gutes Haar an WoW Classic. Das habe sich zu einer Geldfabrik für Booster entwickelt und habe mit dem ursprünglichen WoW nichts mehr zu tun.

