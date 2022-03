WoW: Das „World First“-Rennen um den Kerkermeister beginnt – So schaut ihr zu

Das World-First-Rennen in World of Warcraft beginnt. Wenn ihr live beim Kill des Kerkermeisters dabei sein wollt, müsst ihr diese Streams verfolgen.

In World of Warcraft beginnt wieder die „heiße Phase“, in der zehntausende Spieler aufmerksam verfolgen, wie ein paar Profis stundenlang an einem Boss sterben – das World-First-Rennen steht an. Dieses Mal geht es gegen den Obermotz der Schattenlande, den Kerkermeister.

Warum ist das spannend? Das „World First Race“ ist für viele WoW-Fans immer ein Highlight des jeweiligen Patches. Die besten Gilden der Welt versuchen als erstes den neuen Raid auf höchster Schwierigkeit abzuschließen. Das „Mausoleum der Ersten“ kommt dabei mit 11 Bossen daher, ist also ein recht umfangreicher Schlachtzug.

Wie inzwischen gewohnt, könnt ihr das Rennen um den begehrten „World First Kill“ des Kerkermeisters auf mythischer Schwierigkeit live mitverfolgen.

Vor einigen Jahren fand dieses Rennen immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – die Raider blieben lieber unter sich, um so ihre Strategien nicht zu verraten und anderen Gilden womöglich zu helfen. Inzwischen ist daraus aber ein großes Event geworden, bei dem sogar mehrere Gilden kooperieren, um eine spannende Show zu liefern. Die grundsätzliche Rivalität um den First-Kill ist aber weiterhin vorhanden und sorgte schon in den letzten Raids für einige spannende Kopf-an-Kopf-Rennen.

Wer wird den Kerkermeister als erstes bezwingen?

Welche Gilden treten an? Einige der bekanntesten Gilden, die versuchen, einen World First Kill zu holen oder sich zumindest einen guten Platz im weltweiten Ranking zu verdienen, sind:

Echo (EU)

Method (EU)

Pieces (EU)

Aversion (EU)

Team Liquid (NA) (vorher bekannt als „Complexity-Limit“)

Big Dumb Golden Guardians (NA)

Dazu kommen auch noch einige chinesische Gilden, die aber meistens ein wenig abseits der Berichterstattung stattfinden.

Wo kann man zuschauen? Die meisten Gilden streamen ihren Progress live – begleitet von Castern, die immer über den neusten Stand informieren. Einige der wichtigsten Streams sind:

Wann geht’s los? Für die amerikanischen Gilden beginnt das Rennen bereits heute Abend (08.03.2022), denn dann findet der wöchentliche Reset auf den US-Realms statt. Die europäischen Gilden müssen sich noch eine Nacht gedulden, sie starten erst mit einigen Stunden Verzögerung am 09.03.2022 in den frühen Morgenstunden.

Der zeitliche Unterschied entsteht, weil die Wartungsarbeiten in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten vorgenommen werden. Daher haben die US-Gilden zwar einen kleinen Vorsprung, aber zumeist auch mit Bugs und Problemen zu kämpfen, die dann beim EU-Start schon behoben sind.

Wie lange geht das Ganze? Das ist noch ungewiss. In der Theorie kann so ein Rennen bereits nach wenigen Stunden gelaufen sein, in den meisten Fällen zieht sich das Ereignis aber über mehrere Tage und manchmal sogar Wochen. Besondere Knackpunkte sind hier zumeist der wöchentliche Reset am Dienstag (Amerika) und Mittwoch (Europa), da Charaktere hier aus der Belohnungs-Kammer neue Beute erlangen und bald sogar mehrere legendäre Items tragen können. Das sorgt für einen sprunghaften Anstieg der Charakterkraft und kann die notwendigen Prozentpunkte ausmachen, um einen Boss doch noch zu besiegen.

Das Rennen wird besonders spannend: Eine Besonderheit dieses Mal ist, dass die letzten 3 Bosse vom Mausoleum der Ersten, also Lords des Schreckens, Rygelon und der Kerkermeister, bisher nicht gezeigt wurden. Es gab keine öffentlichen Tests zu diesen Bossen, sodass die Profi-Gilden mehr oder weniger „blind“ in die Kämpfe gehen. Es dürfte also eine Weile dauern, bis die besten Spieler der Welt ihre Taktiken verfeinert haben, um gegen die letzten Bosse zu bestehen und damit der Ära von Shadowlands ein Ende zu setzen.

Freut ihr euch schon auf das Rennen? Wer ist euer Favorit?