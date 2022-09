Das sagen die 3 größten deutschen Casino-Streamer auf Twitch zum Verbot: „Hab mich bei McDonalds beworben“

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

So reagiert gTasty: Der Streamer hat 888.685 gesehene Stunden in den letzten 180 Tagen.

Er will offenbar mit Slots weitermachen und postet: „Rein in die Slots (solange es noch geht)“.

So reagiert orangemorange: orangemorange hat 2,38 Millionen gesehene Stunden bei Slots auf dem Konto in den letzten 180 Tagen.

Aber Scurrows – so wie andere – will jetzt wieder mehr GTA 5 zeigen. Aber nur weil ihm das Spaß macht, nicht weil er muss.

In den USA hat eine Kontroverse um Glücksspiel auf Twitch jetzt zu einer Ansage der Streaming-Plattform geführt: Ab Mitte Oktober 2022 will Twitch die Regeln für Glücksspiel verschärfen. Die 3 größten deutschen Twitch-Streamer in der Kategorie „Slots“ reagieren auf das vermeintliche Glücksspiel-Verbot. Für Scurrows, orangemorange und gTasty scheint jetzt erstmal GTA 5 wieder spannend zu sein. Wobei Scurrows auf sein Recht pocht.

