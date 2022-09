MontanaBlack erklärt, warum sein Glücksspiel auf Twitch okay war – Das von Scurrows und orangemorange jetzt aber nicht

Der deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris zeigte über Jahre Casino-Streams auf der Streaming-Plattform. Im September 2019 wurde er mit Casino-Streams sogar zu einem der größten Twitch-Streamer der Welt. In einem Stream erklärt der 34-Jährige nun, unter welchen Bedingungen er damals Glücksspiel gezeigt hat – und wie das heute bei den Streamern Theo „Scurrows“ Bottländer und Kevin „orangemorange“ Bongers läuft.

Was hat MontanaBlack mit Glücksspiel zu tun?

MontanaBlack hat lange Glücksspiel auf Twitch gezeigt. Seinen Höhepunkt erreichte das im September 2019 – damals wurde MontanaBlack zu einem der größten Streamer weltweit. Glücksspiel-Stream spielten dabei eine entscheidende Rolle: Wenn er Casino-Streams zeigte, schauten ihm durchschnittlich 65.000 Leute zu.

MontanaBlack sagte später, er habe Glücksspiel im deutschen Twitch populär gemacht, er sprach sogar davon, dass deutsche Twitch damit „verseucht“ zu haben – alle wollten nur noch Casino-Streams sehen.

Allerdings zeigt MontanaBlack seit langem kein Glücksspiel auf Twitch mehr. Offenbar hatte er Ärger mit deutschen Behörden. Wir von MeinMMO haben mit einem Anwalt darüber gesprochen, warum MontanaBlack kein Glücksspiel mehr zeigt.

MontanaBlack hat bereits angedeutet, sollte er mal aus Deutschland ins Ausland ziehen, werde er wieder anfangen, Casino-Streams auf Twitch zu zeigen.

Das ist der aktuelle Konflikt um Casino-Streamer: In die Fußstapfen von MontanaBlack sind in den letzten Monaten andere deutsche Twitch-Streamer getreten wie Scurrows und orangemorange.

Sie sind in einen Konflikt mit einer Reihe von Meinungsbloggern wie Tanzverbot verwickelt, die ihnen vorwerfen, Leute mit ihren Casino-Streams zum Zocken zu verführen. Der Konflikt eskalierte auf der gamescom 2022 in einem Handgemenge.

Die deutschen Twitch-Streamer orangemorange, Tanzverbot und Scurrows (von links).

International wird vor allem das Krypto-Casino Stake kritisch gesehen, mit dem auch deutsche Casino-Streamer verbandelt sind: So trägt der Streamer Scurrows eine Kette von Stake um den Hals.

Man glaubt, die Streamer hätten besondere Deals und günstige Konditionen bei Stake, durch die ihre Verluste ausgeglichen würden – die Verluste der Zuschauer, die den Streamern nacheifern, werden aber durch nichts abgefedert.

MontanaBlack sagt, er hat für die „Unterhaltung“ gestreamt – Mit Bonus-Geld des Casinos

So sieht MontanaBlack sein eigenes Casino-Streamen: In einem Twitch-Stream nach der gamescom vom Bett eines Hotelzimmers aus, spricht MontanaBlack über seine eigene Vergangenheit als Glücksspiel-Streamer (via twitch):

Chat, ihr kennt meine Einstellung zu Casino. Aber ich hab auch in einer Zeit damals Casino gestreamt, das ist ja auch schon 4 Jahre her, ich hab damals Casino gestreamt für die Unterhaltung. Da ging’s nicht um Millionenbeträge. Da ging’s nicht darum: Du streamst so und so oft und kriegst 2 Millionen Euro in einem Monat. Bruder, da hab ich selbst aus eigener Tasche aufgeladen und hab halt einen Bonus gehabt, wo ich das Doppelte, Dreifache – also, ich hab 2000 aufgeladen und hatte halt 4000, 6000 zum Spielen. Das war eine ganz andere Zeit, Diggah. MontanaBlack

So sieht er das Streamen von Scurrows und orangemorange: MontanaBlack scheint kein Problem damit zu haben, dass die Streamer mutmaßlich Millionen von Euro über Deals mit dem Casino verdienen. Ihn stört, wie sie sich im Internet verhalten, seitdem sie so viel Geld machen.

MontanaBlack sieht das Verhalten der Casino-Streamer Scurrows und orangemorange kritisch:

Seiner Ansicht nach würden Scurrows und orangemorange ihren Reichtum jetzt raushängen lassen. Das viele Geld habe ihren Charakter verdorben:

Die denken, die sind Neuzeit-Rapper und haben irgendwas in ihrem Leben gerissen. Dabei haben sie einfach nur Reichweite, die sie aufgebaut haben, für Casino hergegeben. […] Die führen sich im Internet im Moment auf, wie die letzten Vollpfoten. Ich hab orangemorange eine Sprachnachricht geschickt, als er gerade mit Casino-Streams angefangen hat und hab zu ihm gesagt: „Diggi, halt doch einfach dein verf*** Maul im Internet, zieh deine Streaming-Kacke durch mit Casino und gut is‘. MontanaBlack

Der Streamer urteilt: Du kannst noch so viel Geld haben. Wenn du menschlich gesehen Müll bist, dann bist du Müll.

MontanaBlack hatte auf der gamescom ebenfalls einen Auftritt:

