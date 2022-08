Massenauflauf durch MontanaBlack-Fans führt zu Gewalt auf der gamescom – Das sagen die Veranstalter

Die Leiterin für Marketing und Kommunikation bei Xbox in Deutschland, Maxi Gräff, merkte in einem Tweet bereits an, dass sie auf eine solche gamescom wie 2022 nächstes Jahr nicht mehr gehen wolle.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to