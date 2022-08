Nach Prügelei: Tanzverbot und Scurrows durften wieder auf gamescom, sorgten direkt für weitere Skandale

Die Schlägerei zwischen den Streamern Kilian „Tanzverbot“ Heinrich, Kevin „Orangemorange“ Bongers und Theo „Scurrows“ Bottländer auf der gamescom 2022 sorgte sogar außerhalb der Gaming-Community für Schlagzeilen. Dennoch waren die Beteiligten schon kurz darauf wieder auf der Messe unterwegs, fielen dort aber direkt wieder auf.

Das ist die Vorgeschichte: Am Freitagabend, dem 26.8., war es auf der gamescom 2022 zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren deutschen Streamern gekommen. Einer der Beteiligten, Tanzverbot, stört sich offenbar an den Casino-Streams der anderen.

– gamescom: Konflikt zwischen Twitch-Streamern Tanzverbot vs Orangemorange eskaliert in körperlichem Angriff – Neue Statements

Warum durften sie überhaupt noch auf die gamescom? Offenbar hatten die Beteiligten ein Gespräch mit dem Management der gamescom. Scurrows sagte dazu auf Twitter, dass das Management auf sie zugekommen sei.

Demnach habe „die Gegenseite“ Interesse daran geäußert, sich ohne Stress auf der Messe aufhalten zu wollen. Für Scurrows war das Thema damit beendet.

Nicht alle waren davon begeistert. Alle Beteiligten hätten von dieser und der nächsten gamescom ausgeschlossen werden sollen (via Twitter), so einige Stimmen aus der Community.

Scurrows legt sich mit TikTok an

Das war bei TikTok los: Wie im Vorfeld groß auf der Social-Media-Plattform angekündigt, war TikTok in diesem Jahr mit einem eigenen Stand auf der gamescom vertreten. Genau diesen Stand nahm Scurrows in einem am 27. August veröffentlichten Video ins Visier (via Twitter).

In dem Video ist zu sehen, wie Scurrows über die Messe schlendert, dann den Stand von TikTok ansteuert und sich dort mit den Mitarbeitern anlegt.

Das will Scurrows von TikTok: Der Streamer setzt sich ausgerechnet für den ehemaligen Kickboxer und Content Creator Andrew Tate ein. Der stand schon häufiger für frauenfeindliche Aussagen in der Kritik und wurde erst vor wenigen Tagen von mehreren Social-Media-Plattformen gesperrt.

Scurrows forderte die Entsperrung der kontroversen Internet-Persönlichkeit. Nachdem er von den irritierten Mitarbeitern des Stands abgewiesen wurde, begann er lautstark „Free Andrew Tate“ zu skandieren.

So kam Scurrows Aktion an: Auf Twitter bereits knapp 735.000 Mal aufgerufen. Dort konnten die Menschen überhaupt nicht nachvollziehen, warum Scurrows „sich so fühlt“ oder Leute ihn feiern. Ein Nutzer merkte an, sogar Scurrows’ Begleiter würden sich für ihn schämen (via Twitter).

Kein Einlass für Tanzverbot

So ging es für Tanzverbot weiter: Auch für „die Gegenseite“, wie Scurrows Tanzverbot bezeichnet hatte, lief der gamescom-Besuch nach der Auseinandersetzung alles andere als rund. Über Social Media wandte er sich an seine Fans.

Der Streamer sagte, er habe „gut gelaunt“ die Xperion E-Arena von Saturn besucht, dort habe man ihm jedoch den Einlass verwehrt. Tanzverbot konnte das nicht nachvollziehen, schließlich habe er gar nichts gemacht (via Twitter).

Über Twitter hat Xperion mittlerweile ein Statement abgegeben. Dort heißt es, es gebe kein böses Blut, man habe einfach nur nicht für die Sicherheit von Tanzverbot garantieren können. Die Entscheidung würde jedoch durch das von Tanzverbot veröffentlichte „impulsive“ Video bestätigt (via Twitter).

Auch drehte es sich bei der gamescom 2022 viel um Influencer und Internet-Persönlichkeiten. Der größte deutsche Twitch-Streamer, MontanaBlack wurde von einer riesigen Menschenmenge über die gesamte Messe verfolgt. Der Personenkult um Monte erregte sogar international Aufmerksamkeit:

