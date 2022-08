MeinMMO auf der gamescom 2022 – Das sind unsere Highlights

Nachdem das Event in den 2020 und 2021 ausschließlich digital stattfand, ist die gamescom dieses Jahr endlich wieder vor Ort in Köln und zieht zahlreiche Besucher an. Mit dabei sind Leya Jankowski, Benedict Grothaus und Mira Minks von MeinMMO.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Insert

You are going to send email to