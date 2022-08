MeinMMO Live-Ticker zur Gamescom 2022 Opening Night Live: 15 Spiele als Weltpremiere bekannt

Heute Abend, am 23.8., um 20:00 Uhr beginnt die Gamescom 2022 in Köln. Zur Eröffnung des Game-Events werden in der Opening Night Live mehr als 30 Spiele und neue Trailer vorgestellt. 15 Spiele, die neue Trailer als Welt-Premiere erhalten, sind bekannt. MeinMMO ist mit dem Live-Ticker für euch dabei, zeigt euch die neuen Trailer und liefert euch alle Infos und Eindrücke vom Event.

Das ist die Situation: Mittlerweile dominiert der Journalist Geoff Keighley die Vorstellung von neuen Spielen total. Er hat 3 Events jedes Jahr:

Im Juni das Summer Game Fest – statt der E3

Im August die Gamescom Opening Night Live – die ist heute Abend

Im Dezember die Game Awards

Diese 3 Events sind, seit dem Ausbruch des Corona-Virus, die 3 Abende, wo neue große Spiele angekündigt werden. Keighley hat mit seinen Events, die live übertragen werden, alle klassischen Pressekonferenzen, die es früher von Entwicklern wie Sony, Microsoft, Activision Blizzard oder EA gibt, zum großen Teil ersetzt.

Wann geht das los? Die Opening Night Live beginnt heute um 20:00 Uhr. Sie wird zwei Stunden gehen.

Wie kann ich das sehen? Mit deutscher Begleitung gibt es den Stream hier mit der GameStar-Redaktion bei Twitch:

Die Kanäle von Keighley sind hier zu finden:

Hier ist der Trailer zur Gamescom Opening Night Live:

Live-Ticker zur Gamescom Opening Live 2022

11:13: Uhr: Heute Abend findet auch noch ein Showcase zu Destiny 2 statt – Bungie hat sich da einen seltsamen Tag dafür ausgesucht. Ist aber zumindest einige Stunde vor der Eröffnung der Gamescom dran.

Heute enthüllt Bungie seinen Spielern das Schicksal von Destiny 2 – MeinMMO tickert live mit

11:11 Uhr: Zu Hogwarts Legacy gibt’s schon länger eine große Debatte, ob man das überhaupt spielen sollte.

15 „Welt-Premieren“ angekündigt – darunter auch Borderlands

11:08 Uhr: Keighley hat heute Morgen um 9 schon eine List der „Welt-Premieren“ veröffentlicht, wie er das gerne macht. „World Premier“ wird dann immer stolz vor dem Start eines Trailers verkündet.

Für uns besonders interessant:

Borderlands

Dying Light 2: Blood Ties

Genshin Impact

Was erwartet uns heute Abend? Keighley steht auf einer Bühne, ballert Trailer ohne Ende raus und holt sich entweder prominente Stars auf die Bühne oder Entwickler, um in kurzen Segmenten mit ihnen zu reden.

Diese Form der Präsentation kommt bei Zuschauern gut an, weil sie so komprimiert ist und eine Vielzahl von Spielen in wenigen Stunden vorgestellt werden können:

„Große Titel“ erhalten dann 5-10 Minuten auf der Bühne: Dieses Jahr sollen das Spiele wie Hogwarts Legacy oder The Callisto Protocol sein.

Es werden aber auch viele kleinere Titel vorgestellt. Einen Ausblick, auf die mehr als 30 Titel, die uns erwarten, seht ihr hier.

