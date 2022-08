Der offiziell beste Trailer der gamescom ist keine Überraschung

Die gamescom hat einen Award für den Titel „bester Trailer“ verliehen. Der Gewinner ist keine Überraschung.

Welches Spiel gewann den Titel? Das „Harry Potter“-Rollenspiel Hogwarts Legacy gewann den Titel für den besten Trailer. Der von Avalanche entwickelte Titel erscheint am 10. Februrar 2023 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5 und Microsoft Windows.

In dem Rollenspiel verkörpert ihr jedoch keinen der aus den Büchern oder Filmen bekannten Charaktere, sondern schickt euren eigenen Charakter in die Zauberschule.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt gamescom verkündet den Gewinner des Awards „bester Trailer“ via Twitter:

Alle gamescom 2022 Awards und die Gewinner seht ihr übrigens hier (via gamescom.de).

Was zeigt der Trailer? Der ONL-Trailer von Hogwarts Legacy gibt euch einen Einblick in die verbotenen Flüche und konzentriert sich auf eine Begleitquest des Rollenspiels, in der ihr Sebastian Sallow begnet.

Desweiteren deuten die gezeigten Szenen an, dass ihr euch innerhalb der Quest dazu entscheiden müsst, ob ihr euch auf die dunklen Künste einlasst oder sie ablehnt.

Action-RPG mit riesigem Franchise im Nacken

Wieso ist die Auszeichnung keine Überraschung? Harry Potter ist eines der größten und beliebtesten Franchises der Welt. Sowohl die Bücher als auch die Filme haben viele Fans.

Dementsprechend besitzt auch Hogwarts Legacy ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und war schon vor dem Start der gamescom ein großes Thema bei vielen Twitter-Nutzern, die auf Neuigkeiten zu dem Action-RPG warteten. Das zeigen auch die blanken Zahlen auf YouTube:

666.000 Aufrufe auf Warner Bros. DE (via YouTube)

310.000 Aufrufe auf Hogwarts Legacy (via YouTube)

356.000 Aufrufe auf PlayStation (via YouTube)

Die drei genannten Kanäle haben mit dem Hogwarts-Legacy-Trailer der Opening Night Live der gamescom 1.332.000 Aufrufe erzielt.

Aber auch die Reaktionen vor Ort waren bei der Präsentation des Trailers eindeutig, wie uns MeinMMO Chef-Redakteurin Leya Jankowski berichtete. Der Titel erntete viel Applaus und die Stimmung war bereits bei der Nennung des Titels sehr gut.

Alle neuen Spiele und 36 Trailer der gamescom 2022 Opening Night Live

Zwei andere Trailer hätten den Titel ebenso verdient gehabt

Welche Trailer waren die größte Konkurrenz auf den Titel? Besonders zwei Trailer stachen auf der gamescom 2022 hervor, die ebenfalls starke Anwärter auf den Titel „bester Trailer“ gewesen wären und sowohl durch die Aufrufzahlen auf YouTube, als auch mit der puren Inszenierung überzeugen konnten:

1. Lords of the Fallen – Announcement Trailer

1.914.000 Aufrufe via YouTube

starke Inszenierung mit schöner Grafik

Trailer überzeugt mit Mix aus Dark-Fantasy und einem Classic-Rock (Danzig – Mother)

2. Dune: Awakening – Announcement Trailer

2.896.000 Aufrufe via YouTube

ebenfalls Teil eines beliebten Franchises (Dune)

Survival-MMO von“ Conan Exiles“-Macher

Trailer besticht mit eindrucksvoller Grafik

Blicken wir nur auf die reinen Aufrufzahlen, wäre Hogwarts Legacy unter den von uns genannten Trailern nur auf Platz drei. Es wäre ebenso wenig eine Überraschung gewesen, wenn einer der anderen beiden Titel gewonnen hätte.

Findet ihr, Hogwarts Legacy hat den Titel „bester Trailer“ verdient oder lag bei euch ein anderes Spiel vorne? Wurden Dune: Awakening oder Lord of the Fallen um den Titel beraubt? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Für MeinMMO-Redakteur Schuhmann gibt es derweil einen großen Gewinner auf der gamescom 2022 und ein Spiel, das schon so gut wie tot ist.

Ich sage: gamescom 2022 hat schon jetzt einen großen Gewinner – Und ein Spiel ist so gut wie tot

Disclaimer: Webedia Gaming (GameStar, GamePro, MeinMMO) begleitet die Spielemesse 2022 als offizieller Medienpartner der gamescom.