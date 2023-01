Zauberstäben und Erkundungs-Flüge auf magischen Tierwesen. Das RPG wird seinen Release am 10. Februar 2023 auf Playstation 5, Xbox Series X/S und PC haben und später auch für die Plattformen Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Jedoch sorgt Hogwarts Legacy schon vor seinem Release für hitzige Diskussionen, da die Schöpferin des Zauberer-Universums, J.K Rowling, kontroverse Aussagen gegenüber transsexuellen Menschen tätigte und es kam zu Boykottaufrufen gegen das Spiel.

Hogwarts Legacy ist ein Action-Rollenspiel mit Open-World, bei der ihr innerhalb des bekannten Harry Potter-Universums in die Rolle eines Zauberschülers schlüpft und Hogwarts im 19. Jahrhundert erkundet. Erste Gameplay-Videos zeigen die Erstellung eines eigenen Charakters, Kämpfe mit Zauberstäben und Erkundungs-Flüge auf magischen Tierwesen. Das RPG wird seinen Release am 10. Februar 2023 auf Playstation 5, Xbox Series X/S und PC haben und später auch für die Plattformen Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Jedoch sorgt Hogwarts Legacy schon vor seinem Release für hitzige Diskussionen, da die Schöpferin des Zauberer-Universums, J.K Rowling, kontroverse Aussagen gegenüber transsexuellen Menschen tätigte und es kam zu Boykottaufrufen gegen das Spiel.

