In Hogwarts Legacy gibt es ein magisches Geschäft, das ein cooles Geheimnis verbirgt – Vielen Spielern ist es nie aufgefallen

Was sagt die Community? Die Community zeigt sich begeistert (auf Reddit ) von den magischen Details, die das Entwickler-Team in den Laden Bingle & Batch gesteckt haben. Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

Was ist das für ein Laden? Dieser kleine unauffällige Laden, Bingle & Blatch , der sich in Hogsmeade befindet, zieht auf den ersten Blick keine große Aufmerksamkeit auf sich. Doch bei genauerer Betrachtung fällt etwas auf: drei verschiedene Eingangstüren in unterschiedlichen Farben.

Hogwarts Legacy beeindruckt mit einer Fülle an Details. Ein unauffälliger Laden in Hogsmeade hat viel mehr zu offenbaren, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

