Hogwarts Legacy löste zum Release eine große Kontroverse aus – Wie geht es dem RPG nach einem halben Jahr?

Es scheint, als würde es dem Spiel an Substanz fehlen, wenn man erst einmal die rosarote „Harry-Potter-Brille“ abgesetzt hat. In einem Reddit-Thread vom 2. Mai 2023 diskutieren Spieler, ob Hogwarts Legacy die überschwänglichen Bewertungen verdient hatte.

Woran liegt’s? Grundsätzlich ist es nicht unüblich, dass das Interesse an einem Spiel nach anfänglichem Hype nachlässt. Insbesondere ein Story-Spiel wie Hogwarts Legacy hat es schwieriger, Spieler langfristig an sich zu binden, als ein Live-Service-Titel, der theoretisch unbegrenzt weiterlaufen und erweitert werden können.

Was war das für eine Kontroverse? Kritik am „Harry Potter“-Franchise und seiner Schöpferin, J.K. Rowling, gibt es schon länger. Die Autorin soll transfeindliche Auffassungen vertreten und rassistische sowie antisemitische Stereotypen in ihren Werken reproduziert haben.

Das Action-RPG Hogwarts Legacy (PC, PS 4/5, Xbox X/S) spielt im Universum der beliebten Buchreihe Harry Potter, deren Autorin J.K. Rowling für ihre Ansichten zu transgeschlechtlichen Menschen in der Kritik steht. Trotz Boykottaufrufen wurde das Spiel zum Mega-Hit. Wir von MeinMMO schauen uns an, wie das Spiel ein halbes Jahr später dasteht.

