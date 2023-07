Neues Singleplayer-Spiel auf Steam will wie ein echtes MMORPG sein – Verspricht Gilden und Raids

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wieso dann kein richtiges MMORPG? Brian Burgee widmet den Titel allen Spielern, die zu wenig Zeit für ein richtiges MMORPG haben und sich nicht mehr an feste Zeitpläne zum Raiden halten können. Auch von euch haben viele in einer Umfrage angegeben, dass sie MMORPGs meistens alleine statt in Gruppen spielen .

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to