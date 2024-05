DayZ: Wie ein Phönix aus der Asche feiert der Survival-Shooter ein bemerkenswertes Comeback

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die Spielerzahlen von DayZ sank daher weiter, bis im Jahr 2017 nur noch wenige tausende Spieler übrig blieben. Zusätzlich folgte auf Patch 0.60 eine weitere Dürre-Zeit, in der Updates noch seltener kamen als in den Vorjahren.

Vergleichbare Probleme gab es auch bei anderen Patches. Als etwa die Überlebensmechaniken um ein Krankheiten erweitert wurden, sorgten diese ohne erkennbaren Grund für unnötige Charaktertode, was für Frust sorgte. In den Patch Notes dokumentierte Performance- und Balancing-Verbesserungen zeigten kaum Wirkung.

Neben vielen Fehlern mussten die Entwickler also dringend die Performance verbessern. Jedoch sorgte die Update-Philosophie Bohemia Interactive für schlechte Stimmung in der Community. Die wichtigen Patches brachten nämlich nur immer neuen Content, statt das Fundament zu reparieren. Das Ergebnis war eine zunehmend schlechtere Spielerfahrung.

Die offizielle Release-Version von DayZ wurde erst im Dezember 2018 veröffentlicht. Von der Early-Access-Phase bis zum offiziellen Release vergingen also fünf Jahre Entwicklungszeit, in der sich viel getan hat. Diese Zeit war allerdings auch von vielen Fehlern und Missgeschicken geprägt.

