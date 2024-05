DayZ macht mit einer neuen Erweiterung den Überlebenskampf noch härter – erscheint diesen Herbst

DayZ, der Survival-Shooter auf Steam, bekommt im Herbst 2024 eine neue Erweiterung, die euch als Spieler in eine gefährliche Schneelandschaft schickt. Alles, was wir bis jetzt dazu wissen, erfahrt ihr hier.

DayZ ist ein Survival-Spiel auf Steam, das Spieler bereits seit über 10 Jahren in den Überlebenskampf schickt. Auf Steam bekam das Spiel seitdem 76 % positive Bewertungen.

Das Entwicklerstudio Bohemia Interactive kündigte nun die zweite offizielle Erweiterung für DayZ an, die im Herbst 2024 auf Steam erscheinen soll. DayZ Frostline wird euch in eine gefährliche, winterliche Landschaft schicken. Im Trailer könnt ihr einen ersten Eindruck bekommen, wie das aussehen wird:

Was euch in der Erweiterung erwartet? Wie der Trailer zeigt, versucht ihr in DayZ Frostline in einer eisigen und verschneiten Landschaft zu überleben. In der Beschreibung unter dem Trailer heißt es, dass erstaunliche 83 km² Fläche auf die Spieler warten. Eisdecken auf Seen und Flüssen scheinen davon sogar noch ausgenommen zu sein.

Die Schneelandschaft erstreckt sie dabei über mehrere Gebiete von Wäldern bis hin zu kleinen Wohngebieten. Spieler werden vor eine neue Herausforderung gestellt, bei der sie Wärme und Ressourcen genau verwalten müssen, um ihr Überleben zu sichern.

Nicht nur die bittere Kälte wartet als neue Umweltgefahr auf euch. Es heißt, dass ihr als Spieler die Gefahren des Lebens nahe vulkanischer Gebiete erleben sollt.

Neben der eisigen Landschaft, den harten Wetterbedingungen und Vulkanen werden euch aber auch neue, der Kälte angepasste Wildtiere gefährlich. Diese müsst ihr nicht nur für Nahrung jagen, sondern euch auch im Kampf gegen sie behaupten.

Auch neue Krankheiten warten in DayZ Frostline auf euch. Außerdem wird eine verbesserte Fischereimechanik und an die winterliche Umgebung angepasste Kosmetika versprochen. Im Dezember feiert DayZ das 10. Jubiläum seit dem Early Access und brachte unter anderem ein paar Änderungen: