„Noch relativ scheiße, macht dafür erstaunlich viel Spaß“ – Deutscher Shooter-Experte über Gray Zone Warfare

Gray Zone Warfare ist seit dem 30. April 2024 auf Steam in verschiedenen Editionen erhältlich – die günstigste Version kostet 34,99 Euro und kann mit unterschiedlichen Upgrades erweitert werden. Ihr findet Gray Zone Warfare auch in unserer Liste mit Spielen, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt .

Das große Alleinstellungsmerkmal von Gray Zone Warfare ist die persistente Welt. In den meisten Extraction-Shootern müsst ihr irgendwann extrahieren und dabei die Map komplett verlassen. Wenn ihr sterbt und euren Loot fallenlasst, ist dieser unwiderruflich weg. In Gray Zone Warfare ist das anders. Ihr könnt theoretisch durchgehend auf dem gleichen Server spielen und euren verlorenen Loot selbst wiederholen, wenn ihr mal gestorben seid.

Was ist Gray Zone Warfare eigentlich? Gray Zone Warfare ist ein neuer Extraction-Shooter, der den spielerischen Fokus auf Realismus setzt und eine direkte Konkurrenz zum Genre-Primus Escape from Tarkov darstellt – doch statt einer fiktiven russischen Stadt erwartet euch ein tropischer Dschungel.

Was kritisiert Siegismund an Gray Zone Warfare genau? Die Liste der Reibungspunkte, wie Siegismund sie nennt, ist lang und deutlich. Hier seht ihr eine Auswahl seiner Kritik:

Das Fazit von Fabian Siegismund zu Gray Zone Warfare drückt diesen Widerspruch aus starken Mängeln und trotzdem spaßigen Gameplay erneut aus: „Obwohl also nüchtern betrachtet die Reibungspunkte den spaßigen Teil überwiegen, hat mich Gray Zone Warfare in seinen Bann gezogen.“

Was sagt Siegismund zu Gray Zone Warfare? Fabian Siegismund kritisiert zahlreiche Mängel, die Gray Zone Warfare seiner Ansicht nach aktuell hat. Darunter die ständigen Netzwerkabbrüche, die Bots und das Spawn-Camping an den Landezonen.

In einem neuen Video spricht Siegismund nun über den neuen Extraction-Shooter Gray Zone Warfare, der am 30. April 2024 auf Steam veröffentlicht wurde und fasst seine Eindrücke nach den ersten Spielstunden zusammen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to