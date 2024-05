Gray Zone Warfare

Gray Zone Warefare ist ein Shooter auf Steam, der vor allem mit viel Realismus und einer schönen Grafik punktet. In dem taktischen Multiplayer-Spiel schließt ihr euch einem privaten Militärunternehmen an und erkundet alleine oder mit eurem Squad eine offene Spielwelt. Dabei kämpft ihr sowohl

Gray Zone Warefare ist ein Shooter auf Steam, der vor allem mit viel Realismus und einer schönen Grafik punktet. In dem taktischen Multiplayer-Spiel schließt ihr euch einem privaten Militärunternehmen an und erkundet alleine oder mit eurem Squad eine offene Spielwelt. Dabei kämpft ihr sowohl PvEvP als auch PvE gegen KI-Gegner und andere Spieler. Ihr könnt eure Waffen bis ins kleinste Detail anpassen und etwa durch Halterungen und Zubehör individualisieren. Auf ein herkömmliches Trefferpunkte-System verzichtet der Shooter, stattdessen beeinträchtigen die Wunden eure Wahrnehmung und Leistung. Das Spiel befindet sich gerade im Early Access, ein genaues Release-Datum für die Vollversion ist bisher noch nicht bekannt.

