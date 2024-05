Gray Zone Warfare glaubt, die NPCs sind zu gut für euch, möchte die „Aimbot KI“ schwächen

Das war auch eines der Probleme, dass der deutsche Content-Creator und Shooter-Experte Fabian Siegismund in seinem Video zu Gray Zone Warfare kritisierte. Was er noch bemängelte, erfahrt ihr auf MeinMMO: „Noch relativ scheiße, macht dafür erstaunlich viel Spaß“ – Deutscher Shooter-Experte zieht Fazit zu Gray Zone Warfare

Was wollen die Entwickler dagegen unternehmen? Wie die Entwicker von Gray Zone Warfare jetzt in einem Community-Briefing auf YouTube erklärten, wollen sie die „Aimbot-KI“ abschwächen:

Was ist das Problem mit den NPCs? In Gray Zone Warfare kann es aktuell vorkommen, dass NPCs euch über sehr große Distanzen präzise unter Beschuss nehmen und ausschalten.

In Gray Zone Warfare fühlt es sich manchmal an, als würden die NPCs einen Aimbot nutzen. Jetzt reagierten die Entwickler auf die frustrierende Problematik.

