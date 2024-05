Das neue CoD BO6 wird offenbar kontrovers – Saddam Hussein, 9/11 – Was ist bekannt?

Activision hat am 23. Mai bestätigt, dass das 2024 kommende Call of Duty die „Black Ops“-Reihe fortsetzen wird. Laut Gerüchten soll der diesjährige Ableger des Shooters kontrovers werden. Welche Gerüchte gibt es und was ist wirklich bekannt?

Was ist bisher offiziell bekannt? Der Name. Das kommende CoD heißt „Call of Duty: Black Ops 6“. Spieler nutzen eher das Kürzel BO.

Außerdem wissen wir, wann es weitere Informationen zu dem Shooter geben wird:

Am 9. Juni 2024 wird es mehr zu BO6 zu sehen geben. Nach dem großen Microsoft Showcase soll es eine gesonderte CoD-Präsentation geben (Xbox via x.com).

Am 28. Mai 2024 wird auf YouTube der der Live-Action-Reveal-Trailer zu Black Ops 6 veröffentlicht. Die Premiere ist um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Zudem heißt es auf The Verge, werde bei der CoD-Präsentation am 6. Juni bekannt gegeben, dass Black Ops 6 im Game Pass enthalten sein werde. Der Release sei wiederum für Ende Oktober 2024 angesetzt.

Falls ihr nochmal einen Blick auf den letzten Teil der „Black Ops“-Reihe werfen wollt, seht ihr hier den Launch-Trailer zu Cold War:

Call of Duty: Black Ops Cold War Launch-Trailer zum Shooter im Kalten Krieg Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Saddam Hussein und 9/11 – Gerüchte zu Black Ops 6

Es gibt bereits einige Leaks zu Call of Duty: Black Ops 6. Diese betreffen das Setting, Saddam Hussein und die Terroranschläge am 11. September 2001. Wir fassen euch die bisher bekannten Leaks und Gerüchte hier zusammen, beachtet dabei aber, dass es sich nicht um offizielle oder bestätigte Informationen handelt. Das sind nur Leaks, die sich auch als falsch oder nur teilweise richtig erweisen könnten.

Welche Gerüchte gibt es? Das älteste Gerücht zu Black Ops 6 ist das Setting: laut einigen Leaks soll der Shooter während des Golfkrieges spielen (via Insider-Gaming).

Eine der Schlüsselfiguren des Spiels soll Saddam Hussein spielen, der während des ersten und zweiten Golfkrieges ein irakischer Politiker war. Die Annahme, Saddam Hussein werde eine Rolle in Black Ops 6 spielen, basiert auf dem YouTube-Thumbnail des Trailers, der am 28. Mai veröffentlicht wird. Das Thumbnail ist bereits auf YouTube zu sehen und wurde auch auf x.com geteilt.

Auf dem Thumbnail ist ein Mann zu sehen, von dem einige Nutzer glauben, es sei Hussein.

Hier seht ihr das Thumbnail auf x.com:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bei den Zahlen in dem Thumbnail handelt es sich tatsächlich um Koordinaten im Dezimalgrad-Format. Gibt man diese Koordinaten bei Google-Maps ein, gelangt man zum al-Faw-Palast in Bagdad (Irak), den Hussein in den 1990er Jahren bauen ließ.

Jedoch sind sich die Leaker und Köche der Gerüchteküche uneinig, welche Rolle Hussein im Spiel einnehmen werde. Der Politiker werde anscheinend ein Antagonist, aber nicht der Hauptantagonist des Spiels (via x.com)

Neben Saddam Hussein sollen auch die Terroranschläge am 11. September 2001 im Spiel thematisiert werden (via x.com). Zu der Information postete der Leaker jedoch nur einen Ausschnitt aus dem Teaser-Bild, das mit der Bekanntgabe des Spieltitels von Activision veröffentlicht wurde (via callofduty.com):

Das Teaser-Bild zu BO6 Das Teaser-Bild zu BO6 mit Zoom auf die Zahlen.

In dem Logo sind über dem Kopf des linken Wolfes einige Zahlen zu erkennen, darunter die Zahlen “0091 2001”.

Wie der Leaker darauf basierend auf den 11.09.2001 kommt, ist allerdings unschlüssig.

Die Leerstelle könnte eine „1“ beinhalten, wodurch dort unter anderem 09112001. In dem amerikanischen Datumsformat wird der Monat als erstes geschrieben und der Tag als zweites (MM.TT.JJJJ). Es könnte also das Datum 09.11.2001 (deutsch: 11.09.2021) versteckt sein.

Nach der Zahl 2001 folgt ein Schrägstrich (/). Wie es nach dem Schrägstrich weitergeht, sehen wir nicht. Es könnte also sein, dass der Leaker weiß, was nach dem Schrägstrich folgt.

Dass die Anschläge vom 11. September sowie Saddam Hussein in Black Ops 6 eine Rolle spielen, zeigt auch ein anderer Leak auf x.com. Dort heißt es, dass die Kampagne zwei reale militärische Operationen behandeln werde: „Operation Iraqi Freedom“ und „Operation Enduring Freedom“.

Bei Operation Iraqi Freedom handelt es sich um den Irakkrieg, bei dessen Beginn am 20. März 2003 die US-Streitkräfte Luftschläge auf den Präsidentenpalast von Saddam Hussein sowie auf militärische Ziele feuerten und anschließend über 67.000 Soldaten im Irak einsetze (via history.navy.mil)

Operation Enduring Freedom war eine großangelegte militärische Operation, die infolge der Terroranschläge des 11. Septembers 2001 zum Kampf gegen den Terrorismus gestartet wurde (via history.navy.mil)

Black Ops 3 könnte also einige reale Ereignisse und Operationen behandeln, wenn sich die Leaks tatsächlich als richtig herausstellen sollten.

Im aktuellen Call of Duty: Modern Warfare 3 läuft derzeit noch die dritte Season, doch Activision hat bereits die Roadmap zur kommenden veröffentlicht. Season 4 startet bereits diese Woche am 29. Mai und bringt wieder neue Maps und Spielmodi: CoD MW3 & Warzone: Season 4 startet bald – Alles zu Roadmap, Start und Inhalten