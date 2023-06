Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Juni 2023

MMORPGs leben von großen Spielerzahlen, doch welche sind eigentlich die erfolgreichsten auf Steam? Das schauen wir von MeinMMO uns in dieser Liste genauer an und haben eine Top 10 für den Juni 2023 zusammengestellt.

Wie wurde die Liste erstellt? Für das Ranking haben wir uns die durchschnittlichen Spielerzahlen der MMORPGs in den letzten 30 Tagen angeschaut. Das sind also die Mengen an Spielern, die im Schnitt gleichzeitig eingeloggt sind.

Die Daten stammen von der Seite Steamcharts, welche die Spielerzahlen zur Verfügung stellt.

Was ist auffällig? Albion Online hat ordentlich zugelegt und seine Spielerzahlen im Vergleich zum Ranking im Januar fast verdreifacht. Ein Grund ist der Release in neuen Regionen. New World hingegen hat seinen Platz 2 verloren und dümpelt jetzt nur noch im Mittelfeld. Insgesamt sind die Zahlen bei fast allen MMORPGs rückläufig, was aber auch an der Jahreszeit liegt.

Das sind die Plätze 10 bis 4

Platz 3: The Elder Scrolls Online

Fokus des MMORPGs: Story, Open World und Instanzen

Story, Open World und Instanzen Spielerzahl: Durchschnittlich 15.265 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen

Durchschnittlich 15.265 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen Spielerzahlen im Trend: Leichter Aufwärtstrend dank neuer Erweiterung im Juni

Leichter Aufwärtstrend dank neuer Erweiterung im Juni Geschäftsmodell: Buy2Play mit optionalem Abo

Buy2Play mit optionalem Abo Release-Date: 04. April 2014

04. April 2014 Entwickler: Zenimax Online

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online ist kein klassisches MMORPG, denn ihr könnt nahezu alles erleben, ohne mit anderen Spielern zu interagieren. Gerade in der offenen Welt und während ihr der Story folgt, wirken die Mitspieler eher wie NPCs, die euch nebenher begleiten.

Dabei überzeugt das Spiel vor allem mit seiner tiefgehenden Story, die komplett auf Deutsch vertont wurde, sowie mit seinem Crafting-System, das euch allerhand zu tun gibt. Ihr skaliert dabei in der Spielwelt mit, sodass ihr direkt vom Start weg in die Gebiete der neusten Erweiterungen gehen könnt. Viel Grind ist also nicht nötig, um euch euren Freunden anzuschließen.

MMORPG-Fans können sich auf regelmäßige neue Dungeons, Raids und PvP freuen. Ein Highlight ist hier das riesige Schlachtfeld Cyrodiil, in dem die drei Fraktionen im Spiel gegeneinander kämpfen und versuchen, Festungen zu erobern.

Dabei setzt ESO auf ein Action-Kampfsystem, für das ihr Blocken, Ausweichen und mit euren Fähigkeiten aktiv zielen müsst.

Für wen ist es interessant? ESO richtet sich an Spieler, die

Fans der „Elder Scrolls“-Reihe sind, denn ihr könnt etliche Gebiete der alten Singleplayer-Titel erkunden und dort neue Storys erleben, selbst wenn ihr mit anderen Spielern gar nicht interagieren möchtet. Es ist das mit Abstand beste MMORPG für Solo-Spieler.

ein Einsteiger-MMORPG suchen. 2021 wurden die Gefährten eingeführt. Das sind NPCs, von denen ihr euch einen in die Gruppe holen könnt, damit diese Rollen wie den Heiler oder Tank ausfüllen können.

voll vertonte Storys mögen.

Herausforderungen suchen. Dafür gibt es knackige 12-Spieler-Raids und Veteranen-Dungeons.

ESO ist zudem eines der wenigen MMORPGs, die ihr auch auf Xbox und PlayStation spielen könnt.

Platz 2: Final Fantasy XIV

Fokus des MMORPGs: Story, Roleplay und Instanzen

Story, Roleplay und Instanzen Spielerzahl: Durchschnittlich 23.776 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen

Durchschnittlich 23.776 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen Spielerzahlen im Trend: Zuletzt leichte Tendenz nach oben, aber deutlich unter den Zahlen im Januar

Zuletzt leichte Tendenz nach oben, aber deutlich unter den Zahlen im Januar Geschäftsmodell: Grundspiel Free2Play mit Einschränkungen, Abo und Kosten für Erweiterungen

Grundspiel Free2Play mit Einschränkungen, Abo und Kosten für Erweiterungen Release-Date: 27. August 2013

27. August 2013 Entwickler: Square Enix

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV gehört seit Jahren zu den beliebtesten MMORPGs. Es legt seinen Fokus auf eine mitreißende Story, die teilweise auch in den Dungeons erzählt wird. Zudem gibt es knackige Raids im Endgame.

Das Kampfsystem setzt dabei auf Tab-Targeting, was sich anfangs eher träge anfühlt, aber deutlich spannender wird, je mehr Skills ihr freischaltet. Die Klassen in FFXIV werden Jobs genannt und ihr braucht nur einen Charakter, um alle davon zu leveln. Je nachdem, welche Waffe ihr angelegt habt, ändert sich eure Klasse.

Zusätzlich könnt ihr verschiedene Handwerks- und Sammlerklassen leveln, ein Haus kaufen und eure eigene Insel gestalten.

2021 erschien die aktuelle Erweiterung Endwalker und 2024 wird wohl die nächste Expansion herauskommen. Das neuste Update erschien im Mai und hat das Ende der aktuellen Story eingeläutet.

FFXIV ist ein Abo-Spiel, für das ihr monatlich bezahlen müsst. Free2Play-Spieler können mittlerweile jedoch bis Level 60 kostenlos testen und die Storys von A Realm Reborn und Heavensward erleben. Danach müsst ihr eine Erweiterung kaufen und ein Abo abschließen.

Für wen ist es interessant? FFXIV richtet sich vor allem an Spieler, die:

Story-Games mögen und eine emotionale Geschichte erleben möchten

Tab-Targeting bevorzugen

eine Herausforderung im PvE-Endgame suchen

eine klassische Holy Trinity (Tank, DD, Heiler) mögen

Roleplay ausprobieren wollen

Die Community wird von Spielern weltweit gelobt. Der Umgang miteinander sei (meistens) freundlich und rücksichtsvoll, was einen großen Kontrast zu anderen MMORPGs darstellt, deren Communitys eher toxisch sind.

Platz 1: Lost Ark

Fokus des MMORPGs: Grinding, Instanzen

Grinding, Instanzen Spielerzahl: Durchschnittlich 41.301 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen

Durchschnittlich 41.301 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen Spielerzahlen im Trend: Seit dem Januar haben sich die Spielerzahlen um 75 % reduziert, allerdings waren auch viele Bots dabei, die gebannt wurden

Seit dem Januar haben sich die Spielerzahlen um 75 % reduziert, allerdings waren auch viele Bots dabei, die gebannt wurden Geschäftsmodell: Free2Play

Free2Play Release-Date: 11. Februar 2022

11. Februar 2022 Entwickler: Smilegate

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist ein Action-MMORPG, das im Februar 2022 bei uns im Westen erschien. Ihr habt die Wahl aus mittlerweile 24 verschiedenen Klassen, mit denen ihr in der Iso-Perspektive die Welt von Arkesia erkunden könnt.

Im Fokus stehen die actionreichen Kämpfe, der Grind nach neuer Ausrüstung und die harten Endgame-Inhalte, die ihr mit der Ausrüstung dann meistern müsst. Ihr folgt zwar einer Story, die auch ganz gut und mit vielen Cutscenes erzählt wird, doch vor allem der Grind stellt diese etwas in den Schatten.

So gibt es etliche tägliche Aufgaben, darunter Quests, mehrere Dungeons und die Insel-Events. Im Bestfall macht ihr diese aber nicht auf einem, sondern direkt auf 6 unterschiedlichen Charakteren, um so den maximalen Loot zu bekommen.

Echte Highlights sind die Endgame-Raids, die von knackigen Mechaniken und großen Herausforderungen nur so wimmeln. Wer sich hier durchsetzen möchte, muss viel Zeit, Geduld und manchmal sogar das Interesse an externen Guides mitbringen, um wirklich jeden Inhalt des Bosskampfes zu verstehen.

Für wen ist es interessant? Lost Ark richtet sich an Spieler, die

gerne grinden und dabei viele Gegner gleichzeitig bekämpfen wollen, wie es in Chaosdungeons der Fall ist

komplexe Mechaniken schätzen und keine Scheu haben, vor dem Kampf Guides zu leseneEine offene Welt an Land und auf dem Wasser erkunden möchten

Sammelgegenstände lieben

geduldig bleiben, auch wenn sie an einem Raid mehrmals scheitern

Sonderfall – MIR4

MIR4 ist ein MMORPG mit dem Fokus auf Krypto-Währung. Laut Steamcharts spielen es durchschnittlich knapp 31.500 Spieler gleichzeitig pro Monat. Somit wäre es eigentlich auf dem zweiten Platz. Wir gehen allerdings davon aus, dass viele Bots aktiv sind und nehmen das MMORPG daher nicht in unser reguläres Ranking auf.

In MIR4 können Spieler eine „Krypto-Währung“ namens DRACO erhalten. Die Währung bekommt man nur, wenn man das Spiel mit Facebook, Google oder Apple verbindet. Viele Inhalte laufen via Autoplay und man sieht dem Spiel an, dass es für Mobile gedacht ist.

Was sagt ihr zu unserem Ranking? Welche MMORPGs spielt ihr aktuell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!