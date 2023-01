Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Januar 2023

MMORPGs leben davon, hohe Spielerzahlen zu verzeichnen. Wir von MeinMMO haben uns angeschaut, welche Vertreter des Genres auf Steam gerade vorne liegen und eine Top 10 für den Januar 2023 zusammengestellt.

Wie wurde die Liste erstellt? Für die Top 10 haben wir uns die durchschnittlichen Spielerzahlen der MMORPGs in den letzten 30 Tagen angeschaut. Das sind also die Mengen an Spielern, die im Schnitt gleichzeitig eingeloggt sind.

Die Daten stammen von der Seite steamcharts, welche die Spielerzahlen zur Verfügung stellt.

Wichtig zu beachten: Die Zahlen umfassen nur Spieler, die das Spiel via Steam starten. Viele MMORPGs haben zusätzlich eigene Clients, deren Zahlen wir nicht einsehen können. Die genauen Zahlen liegen also vermutlich höher.

Platz 3: Final Fantasy XIV

Fokus des MMORPGs: Story, Roleplay und Instanzen

Story, Roleplay und Instanzen Spielerzahl: durchschnittlich 19.153 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen

durchschnittlich 19.153 Spieler gleichzeitig online in den letzten 30 Tagen Spielerzahlen im Trend: Bleiben in etwa gleich

Bleiben in etwa gleich Geschäftsmodell: Grundspiel Free2Play mit Einschränkungen, Abo und Buy2Play für Erweiterungen

Grundspiel Free2Play mit Einschränkungen, Abo und Buy2Play für Erweiterungen Entwickler: Square Enix

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV gehört seit Jahren zu den beliebtesten MMORPGs. Es legt seinen Fokus auf eine mitreißende Story und bietet Spielern die Möglichkeit, mehrere DLCs zu erwerben, um die Geschichte fortzusetzen und ihren Charakter höher zu leveln. 2021 erschien die aktuelle Erweiterung Endwalker.

Daneben erwarten euch PvE-Inhalte, wie Dungeons, Boss-Kämpfe und Raids – Später auch in hohen Schwierigkeitsgraden. Das Kampfsystem setzt dabei auf Tab-Targeting, was sich anfangs eher träge anfühlt, aber deutlich spannender wird, je mehr Skills ihr freischaltet.

Klassen werden in FFXIV Jobs genannt und ihr braucht nur einen Charakter, um alle davon zu leveln. Je nachdem, welche Waffe ihr angelegt habt, ändert sich eure Klasse.

Zusätzlich könnt ihr verschiedene Handwerks- und Sammlerklassen leveln, ein Haus kaufen und eure eigene Insel gestalten.

Mittlerweile könnt ihr das Game bis Level 60 kostenlos spielen und die Storys von A Realm Reborn und Heavensward erleben. Danach müsst ihr eine Erweiterung kaufen und ein Abo abschließen, um weiter zocken zu können. Die Free Trial Version gibt es allerdings nicht auf Steam.

Für wen ist es interessant? FFXIV richtet sich vor allem an Spieler, die:

Story-Games mögen und eine emotionale Geschichte erleben möchten

Tab-Targeting bevorzugen

eine Herausforderung im PvE-Endgame suchen

eine freundliche Community suchen

eine klassische Holy Trinity (Tank, DD, Heiler) mögen

Roleplay ausprobieren wollen

Die Community wird von Spielern weltweit gelobt. Der Umgang miteinander sei (meistens) freundlich und rücksichtsvoll, was einen großen Kontrast zu anderen MMORPGs darstellt, deren Communitys eher toxisch sind.

Platz 2: New World

Fokus des MMORPGs: Crafting, Erkundung und PvP

Spielerzahl: durchschnittlich 39.149 Spieler gleichzeitig in den letzten 30 Tagen

Spielerzahl im Trend: Im November durch die Neustartserver stark gestiegen, fallen aber derzeit

Geschäftsmodell: Buy2Play

Entwickler: Amazon

Was ist das für ein Spiel? New World spielt im 17. Jahrhundert auf der geheimnisvollen Insel Aeternum. Ihr erkundet eine große offene Spielwelt und liefert euch Massenschlachten im PvP. Aber auch PvE mit Dungeons und Bossen sowie Fantasy- und Horrorelemente spielen in New World eine wichtige Rolle.

Im Kampf müsst ihr aktiv zielen und ausweichen und habt dabei nur Zugriff auf drei verschiedene Skills. Auch Klassen gibt es nicht, ihr wechselt Skills in dem ihr eine andere Waffe anlegt.

Es erschien im September 2021 und konnte zu Release fast eine Million Menschen gleichzeitig in das MMORPG locken. Danach sanken die Spielerzahlen, stiegen im November 2022 aber nochmal stark an, da die Neustartserver online gingen. Amazon überarbeitete die ersten 25 Level komplett und verkürzte die Levelzeit von Level 35 auf 55. Einige der alten Server wurden mittlerweile zusammengelegt.

Anders als viele andere Games in dieser Liste erschien New World ausschließlich über Steam. Die Spielerzahlen hier sind also exakter als bei den anderen Vertretern in der Liste.

Für wen ist es interessant? New World richtet sich an Spieler, die:

Gerne Sammeln und Craften

Ein actionreiches Kampfsystem wollen, in dem man alles selbst machen muss

Verschiedene Klassen ausprobieren wollen

Es lieben, dass man alles mögliche aufwerten und leveln kann

Spannende PvP-Schlachten mögen

Wer allerdings lieber einer linearen Story folgt und mit PvP nicht so viel anfangen kann, für den ist New World nur bedingt interessant.

Platz 1: Lost Ark

Fokus des MMORPGs: Grinding, Instanzen, Erkundung

Grinding, Instanzen, Erkundung Spielerzahl: durchschnittlich 272.129 gleichzeitige Spieler in den letzten 30 Tagen

durchschnittlich 272.129 gleichzeitige Spieler in den letzten 30 Tagen Spielerzahl im Trend: Steigend

Steigend Geschäftsmodell: Free2Play

Free2Play Entwickler: Amazon und Smilegate

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist ein Action-MMORPG, das im Februar 2022 startete. Ihr wählt aus 6 Basisklassen mit insgesamt 23 Spezialisierungen und erstellt euren Charakter. Dann erkundet ihr in der ISO-Perspektive die Welt von Arkesia.

Zunächst taucht ihr in die Story ein, die viele Dialoge und Cutscenes bietet. Nach dem Prolog seid ihr Level 10, erhaltet euer erstes Reittier und levelt durch die Story auf 50. Die Geschichte handelt davon, auf verschiedenen Kontinenten jeweils eine Arche zu finden und sie nach Trixion zu bringen, wo der NPC Beatrice sie in Empfang nimmt.

Auf Level 50 erreicht ihr das Endgame von Lost Ark – Dort beginnt das eigentliche Spiel. Täglich absolviert ihr Dungeons und Raids, um Materialien zu farmen und eure Ausrüstung zu verbessern. Mit höherem Itemlevel schaltet ihr mehr Inhalte frei, wodurch schließlich die Story weitergeht. Je tiefer ihr ins Endgame eintaucht, desto schwieriger werden die Inhalte.

Zusätzlich könnt ihr ungefähr ab Level 40 Segeln und dadurch zahlreiche Inseln erkunden, abfarmen und an Events teilnehmen.

Für wen ist es interessant? Lost Ark richtet sich an Spieler, die …

Gerne grinden und dabei viele Gegner gleichzeitig bekämpfen wollen, wie es in Chaosdungeons der Fall ist

Komplexe Mechaniken schätzen und keine Scheu haben, vor dem Kampf Guides zu lesen

Eine offene Welt an Land und auf dem Wasser erkunden möchten

Sammelgegenstände lieben

Geduldig bleiben, auch wenn sie an einem Raid mehrmals scheitern

Sonderfall – MIR4

MIR4 ist ein MMORPG mit dem Fokus auf Krypto-Währung. Laut Steamcharts spielen es durchschnittlich knapp 33.500 Spieler gleichzeitig pro Monat. Somit wäre es eigentlich auf dem dritten Platz. Wir gehen allerdings davon aus, dass viele Bots aktiv sind und nehmen das MMORPG daher nicht in unser reguläres Ranking auf.

In MIR4 können Spieler eine „Kryptowährung“ namens DRACO erhalten. Die Währung bekommt man nur, wenn man das Spiel mit Facebook, Google oder Apple verbindet. Viele Inhalte laufen via Autoplay und man sieht dem Spiel an, dass es für Mobile gedacht ist.

Was sagt ihr zu unserem Ranking? Welche MMORPGs spielt ihr aktuell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

