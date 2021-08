Ein neues MMORPG auf Steam, Mir4, hat mit über 19.000 Spielern eine hohe Spielerzahl und die Menge der Spieler wächst stark. Doch die Reviews stehen bei miserablen 36 %. Offenbar spielen viele das Game nur, um über eine Krypto-Währung Geld zu verdienen.

Was ist Mir4? Mir4 ist ein MMORPG für PC, iOS und Android. Es erschien am 25. August 2021 auf Steam.

Auf den ersten Blick sieht es wie eines der neuen Action-MMORPGs aus Asien aus. Man sieht dem Spiel aber an, dass es für Mobile gemacht und gedacht ist.

Es hat Autoplay: Das ist für viele PC-Fans ein absolutes „No Go“. Im Prinzip übergibt man alle Funktionen an den Computer und macht selbst nicht mehr viel.

Das ist das Besondere am dem Spiel: In Mir4 können Spiele eine „Kryptowährung“ verdienen namens DRACO. Die Währung erhält man nur, wenn man das Spiel mit Facebook, Google oder Apple verbindet. Wer Level 40 in Mir4 erreicht, der kann diese Währung verdienen, indem er sie wortwörtlich „minet“.

Im MMORPG können Spieler das Erz Darksteel abbauen: 100.000 + x Stück “Darksteel” lassen sich dann in einen DRACO umwandeln.

Für einen Coin soll man etwa 3 $ erhalten, wie die Seite PcGamesN schreibt. Es heißt aber: Die Firma hinter dem Spiel werde diese Rate anpassen, je nachdem, wie oft Spieler in Mir4 das Material „Darksteel“ in DRACO umwandeln.

Denn der Preis der Währung solle stabil bleiben.

Mir4 hat knapp 19.000 Spieler und die Zahl wächst

Wie erfolgreich ist es auf Steam? Laut Steamcharts ist Mir4 ziemlich erfolgreich. Es hat in der Spitze 19.000 Spieler erreicht und die Zahl der Spieler wächst in den letzten Tagen an.

Aktuell liegt Mir4 bei den meistgespielten MMOs auf Steam bei Platz 7 – es hat ungefähr das Niveau von Final Fantasy XIV und Black Desert.

Das sind die Reviews: Jetzt könnte man meinen, ein Spiel auf Steam mit steigenden Spielerzahlen hätte glänzende Reviews, doch das Gegenteil ist der Fall. Im Moment steht Mir4 bei miserablen 36 % positiven Reviews.

Nutzer auf Steam kritisieren das Spiel als „extrem Pay2Win“ – es sei ein Mobile-Spiel mit Auto-Attack. Es reiche, Auto-Play zu aktivieren, dann könne man sich schlafen legen.

Es wird zudem kritisiert, das Spiel sei technisch schwierig zu erreichen. Man komme einfach nicht ins Game.

Darum gibt es Autoplay in Mobile-MMORPGs, obwohl alle es doof finden

Diesen Nutzern widersprechen andere Spieler, die sagen: Mir4 sei einfach ein Mobile-Game und solle auch so bewertet werden. Es sei für Spieler gemacht, die auf Games wie „Black Desert Mobile“ stehen. Das sei eben ein anderes Genre als das „PC MMORPG“.

“Das ist die REVOLUTION – Holt euch alle das Geld”

Die Mehrzahl der positiven Reviews bezieht sich auf die Krypto-Währung.

Ein Krypto-Enthusiast schreibt: Mir4 sei ein „BLOCKCHAIN“-Game. Man spiele das, um „Zeit in Geld umzuwandeln.“

Spieler hätten 30 Jahre lang, Geld in Spiele gesteckt – seit einigen Jahren gäbe es über Blockchain-Games jetzt die Möglichkeit, mit Spielen Geld zu verdienen. Das sei „die Revolution“ – jeder solle sich „das Geld holen.“

Andere positive Reviews sagen schlicht: Sie spielten Mir4 nur, um Geld zu verdienen. Einer brüllt: „Wo sind meine DRACO Coins?“

Wer wirklich Geld mit Mir4 verdienen will, muss mit Kurs-Schwankungen beim DRACO leben. Quelle: mir4

Krypto-Währung DRACO fällt an einem Tag um 37%

Das ist bisschen bitter: Wer sich das wirklich antut, in dem Spiel “DRACO” zu farmen, auf den warten im Moment bittere Nachrichten.

Alleine von gestern auf heute ist der Kurs von DRACO um knapp 37% gefallen:

Gestern bekam man für einen DRACO noch 2,82 US-Dollar

Heute ist der DRACO nur noch 1,79 Dollar wert

Kurs-Schwankungen bei der Krypto-Währung. Das sind Sachen, über die sich MMORPG-Spieler früher keine Gedanken machen mussten.

