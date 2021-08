Das kommende MMORPG Mir4 erzielte 2020 in Korea starke Download-Zahlen. Jetzt kommt das bunte Online-Rollenspiel auch im Westen auf den Markt. Noch im August 2021 erscheint das Spiel für Steam und Mobilgeräte mit iOS und Android.

Was ist Mir4? Mir4 ist ein hier im Westen neu kommendes MMORPG. Es basiert auf der in Korea populären Reihe „Legend of Mir“ und spielt in einer Fantasy-Welt. Die ist aber nicht vom europäischen Mittelalter- und Tolkien-Fantasy inspiriert, sondern folgt klar dem Thema und der Ästhetik von asiatischen Fantasy-Epen und Martial-Arts-Romantik.

Wenn ihr also das Setting von Games wie Swords of Legend oder Blade & Soul mögt, dann ist Mir4 sicherlich ein Spiel, dass ihr euch anschauen solltet.

Die Entwickler sind We Take, die stecken auch hinter dem Wikinger-MMORPG Odin: Walhalla Rising.

Neues MMORPG Mir4 – Release noch August 2021 für Steam, iOS und Android

Wann erscheint MIR4? Wer schon bei den Infos aus dem vorigen Absatz Bock auf MIR4 bekommt, der wird sich gleich noch mehr freuen: Denn schon am 26. August 2021 soll MIR4 in insgesamt 170 Ländern und in 12 Sprachen erscheinen.

Darunter sind auch Deutschland und die deutsche Sprache. Kurioserweise wird auf der Steam-Page des Spiels Deutsch als nicht unterstützte Sprache angegeben, aber auf der Homepage der Entwickler wird eine Sprache namens „Deutsche“ genannt (via Entwickler-Page).

Auf welchen Plattformen wird das Spiel kommen? MIR4 wird auf Windows, Steam, aber auch auf iOS und Android erscheinen. Ihr könnt das Spiel bereits jetzt auf den jeweiligen Plattformen und App-Shops preloaden.

Wie kam das Spiel in Korea an? Mir4 erschien in Südkorea schon im November 2020 und war ein großer Hit. Zeitweise war es damals das am meisten heruntergeladene Spiel in den App-Stores. Die Entwickler mussten sogar die Serverzahl an den Ansturm anpassen.

Was sind die besonderen Features? Mir4 hat eine beeindruckende Grafik im Asia-Stil und bietet noch weitere interessante Features, darunter sind:

Ein actionreiches und dynamisches Kampfsystem

Eine offene Welt zum Erkunden

Vier unterschiedliche Klassen, nämlich den Krieger, Zauberer, Taoisten und den Lanzenreiter

Es gibt PvP-Kämpfe, darunter Gefechte um Loot nach harten Boss-Fights und Belagerungen von Festungen mit Massenschlachten

Ihr könnt eine essenzielle Spielwährung mittels Blockchain-Technologie an andere Spieler legal verkaufen

Wie in Kung-Fu-Filmen und entsprechenden Anime-Serien könnt ihr euch dynamisch Bewegen und an Wänden entlanglaufen oder spektakuläre Sprünge ausführen.

Eine automatische Übersetzungsfunktion erlaubt es euch, mit Spielern aus aller Welt problemlos zu chatten

