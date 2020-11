In der westlichen Welt zocken MMORPG-Fans gerade WoW Shadowlands. Schaut man ans andere Ende der Welt, nach Korea, sind die Spieler dort nach einem ganz neuen MMORPG süchtig.

So sieht es in Korea aus: Am 25. November ist in Südkorea das MMORPG Mir4 erschienen. Das Spiel ist hauptsächlich an Mobile-Spieler gerichtet und dominiert dort gerade die App-Store-Charts.

WoW Shadowlands, welches aktuell bei uns wohl das MMORPG der Stunde ist, spielt dort also weniger eine Rolle.

Neues Mobile-Game dominiert Korea

Was ist Mir4? Dieses MMORPG ist bisher nur in Korea erschienen. Es punktet mit einem dynamischen Kampfsystem und einer schönen Grafik.

Mir4 spielt im Universum der Spiele-Reihe „Legend of Mir“, welche in Südkorea sehr populär ist. Damit ihr einen Eindruck vom Spiel und den Mechaniken habt, binden wir euch hier ein Video mit Gameplay ein:

Wie üblich sind die MMORPGs auf dem asiatischen Markt vor allem für Mobile entwickelt worden. Mir4 gibt es für iOS und Android in Südkorea. Durch einen Emulator können es die Spieler aber auch auf dem PC zocken.

Bislang gibt es noch keine Infos über eine englische Version des Spiels.

So erfolgreich ist Mir4: Die Website MMORPG.org.pl berichtet darüber, dass das Game innerhalb von wenigen Stunden das beliebteste Game im Apple Store wurde und in die Top 3 der Google-Play-Charts stieg. Der Spielerstand wird bereits in Millionen gezählt. Die Nachfrage ist sogar so groß, dass die Entwickler weitere Server eröffnen mussten.

Die Entwickler sind im Übrigen We Take. Die unterstützen unter anderem auch ein Wikinger-MMORPG, welches schon bald zu uns kommt.

Was ist bei uns stattdessen erfolgreich? Aktuell spricht jeder MMORPG-Fan über die WoW-Erweiterung Shadowlands. Erste Stimmen zum Spiel sind positiv und die Spieler sind seit dem 24. November fleißig am Zocken.

Umso interessanter ist der Gegenspruch in der asiatischen Welt. Dort dominiert nun ein neues Mobile-MMORPG den Markt.

Wenn ihr selber Fan von asiatischen MMORPGs seid, dann schaut doch mal hier vorbei:

