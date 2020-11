Seid ihr eher der Killer, Achiever, Explorer oder Socializer in einem MMORPG? Der Bartle-Test teilt Spieler eines MMORPGs in vier Kategorien ein, die wir euch hier auf MeinMMO vorstellen möchten.

Wusstet ihr, dass ihr als MMORPG-Spieler einer von vier Kategorien zugehört, die sogar wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung von Onlinespielen haben? Diese Kategorien basieren auf der Bartle-Klassifizierungslehre, die Richard Allan Bartle 1996 entwickelte, um Videospieler aufgrund ihrer Interessen in Typen einzuteilen.

Ein wichtiger Test für MMORPGs

Was genau bringt dieser Test? Der Bartle-Test wurde zwischen 1999 und 2000 von Erwin Andreasen und Brandon Downey basierend auf der Klassifizierungslehre von Richard Bartle entworfen und gestartet. Er hilft Spielern dabei, herauszufinden, welche Art von Gamer sie sind. Dadurch ist es einfacher zu erkennen, ob ein neues Onlinespiel für sie interessant ist. Dreht sich das MMORPG verstärkt um PvP-Kämpfe, spricht es die „Killer“ an. Steht das Erkunden der Spielwelt im Vordergrund, haben die „Explorer“ mehr Spaß.

Der Bartle-Test wird außerdem von Spiele-Entwicklern genutzt, um ihre Titel besser auf eine bestimmte Zielgruppe abstimmen zu können. Entwickler erkennen schnell, ob sich ihr neues MMORPG eher an „Killer“, „Explorer“, „Achiever“ oder „Socializer“ richtet und sehen dann, wie viele Spieler sie erreichen und wie sie ihren Titel noch besser auf die Zielgruppen abstimmen können.

Der Erfinder des Bartle-Tests arbeitete am ersten MUD mit.

Wer ist Richard Bartle? Der 1960 in England geborene Richard Allan Bartle gilt als einer der wichtigsten Entwickler des MMO-Genres. Er war Co-Autor des originalen MUD, des ersten Multi-User-Dungeons, welches 1970 entstand und das zu den Anfängen der MMORPGs zählt.

1987 entwickelte er MUD 2, wofür er sogar seine Professur an der Universität von Essex unterbrach. Sein 2003 erschienenes Buch „Designing Virtual Worlds“ dreht sich um die Entwicklung, die Geschichte und die Eigenheiten virtueller Welten und fokussiert sich dabei auf MMORPGs.

Welche Spielertypen gibt es? Der Bartle-Test teilt die Gamer in vier Kategorien ein, die wir euch hier vorstellen möchten:

Achiever

Der „Achiever“ möchte möglichst viel in einem MMORPG erreichen und dies anderen zeigen. Daher achtet diese Spielergruppe verstärkt darauf, die Skills und Stats zu maximieren, Item-Sets zu finden und Errungenschaften zu sammeln. Es geht darum, zu sammeln, sich zu verbessern und das, was man erreicht hat, zu präsentieren. Ein gutes Beispiel ist der Paladin aus World of Warcraft, der 99,4% von allem hat.

Laut dem Bartle-Test gehören etwa 10% der MMORPG-Spieler den „Achievern“ an.

Achiever möchten in einem MMORPG möglichst alles erreichen.

Explorer

Wie der Name vermuten lässt, richtet ein „Explorer“ seine Ziele darauf aus, eine Spielewelt zu erkunden, Geheimnisse zu entdecken und Neues zu sehen. Explorer müssen jede Geheimtür finden und alles dafür tun, um neue Spielgebiete freizuschalten. Dabei muss das Erkunden nicht nur geografisch auf die Welt des MMORPGs beschränkt sein. Es geht zudem darum, die Spielmechaniken zu ergründen und zu meistern. Im Survival-MMO Fallout 76 etwa sind viele Explorer unterwegs und entdecken die schönsten Orte der Spielwelt.

Der Bartle-Test erklärt, dass etwa 10% der MMORPG-Spieler „Explorer“ sind.

Das Erkunden der Welt und der Spielmechaniken ist für Explorer das Wichtigste.

Socializer

Dem „Socializer“ geht es darum, mit anderen Menschen zu interagieren, sich zu treffen, sich auszutauschen und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Kooperation steht im Mittelpunkt, um Erfolge im Team zu erzielen. „Socializer“ helfen gern ihren Mitspielern, unterstützen sie bei Quests, schenken Gold oder Items oder helfen vielleicht auf der Farm eines Freundes in einem Sandbox-Spiel aus.

Etwa 80% aller Spieler sollen dem Bartle-Test zufolge „Socializer“ sein.

Gemeinsam zu spielen und Mitspieler zu treffen steht im Fokus der Socializer.

Killer

Der „Killer“-Gruppe geht es darum, zu gewinnen und zwar durch Kämpfe. Im Besonderen beim PvP gegen Mitspieler. Der Unterschied zwischen „Killern“ und „Achievern“ ist, dass „Killer“ ihre Freude daran haben, Mitspieler verlieren zu sehen. Sie wollen es zum Besten eines MMORPGs bringen, und zwar mit allen Mitteln. Überraschenderweise nimmt diese Art der Spieler den geringsten Teil ein.

Laut dem Bartle-Test sind nur etwa 1% der MMORPG-Spieler „Killer“.

In PvP-Kämpfen zu siegen, ist für Killer das Größte!

Welcher Spielertyp seid ihr?

Wo kann man den Bartle-Test machen? Ihr wollt selbst herausfinden, zu welcher Gruppe ihr gehört? Dann macht den Bartle-Test selbst. Dieser ist allerdings nur auf Englisch verfügbar.

Ihr müsst 30 Fragen beantworten, nach denen ihr einer der 4 Spielergruppen zugeteilt werden. Die Fragen könnt ihr auf der Website des Bartle-Tests beantworten.

Wie genau ist dieser Test? Es gibt durchaus Kritik am Bartle-Test. Manche Spieler glauben nicht daran, dass sie sich durch einige Fragen auf eine derartige Weise kategorisieren lassen. Darüber hinaus gibt es Stimmen, die meinen, dass die Fragen nicht tiefgründig genug gehen und dass sie inzwischen veraltet sind. MMOs entwickeln sich recht schnell weiter. Die Art der Antwortmöglichkeiten, die stets gegensätzlich sind, soll Kritikern zufolge zudem nicht zu aussagekräftigen Ergebnissen führen.

Dennoch hat sich der Test etabliert. Bis Oktober 2011 nahmen über 800.000 Spieler daran teil. Spiele-Entwickler nutzen Auswertungen noch heute, um ihre MMORPGs an die vier Gamertypen anzupassen und darauf zu optimieren. Es stellt einfach eine simple und bequeme Art dar, herauszufinden, an wen sich ein Spiel richtet, wer wie spielt und in welche Richtung der Titel noch optimiert werden muss.

Darum gibt es eigentlich noch mehr Spieler: Gerade im Bereich der Single-Player-Spieler ist es nicht so einfach, die Gamer nur in vier Kategorien einzuteilen. Deswegen erweiterte Richard Bartle das System um acht Kategorien. Das sind:

Planner – Setzen sich ein Ziel, das sie erreichen wollen.

Opportunists – Sie wissen zu Beginn noch nicht, was sie erreichen wollen.

Scientists – Sie gehen methodisch beim Ansammeln von Wissen vor.

Hacker – Sie wissen intuitiv, wie die Spielwelt funktioniert.

Networker – Sie prüfen, mit wem es sich lohnt, abzuhängen.

Friends – Sie genießen einfach nur die Gesellschaft von Menschen.

Politicians – Sie wollen ein möglichst hohes Ansehen gewinnen.

Griefer – Sie möchten ein niedriges Ansehen erreichen.

Welcher Spieletyp seid ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

