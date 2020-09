Wie viel kann man in World of Warcraft eigentlich sammeln? Dieser Paladin weiß es, denn er hat fast alles, was es im Spiel gibt – und das ist eine riesige Menge.

In World of Warcraft gibt es einige sammelwütige Spieler. Manch einer konzentriert sich auf Reittiere, andere auf Battle-Pets und wieder andere auf Transmog-Gegenstände oder Spielzeuge. Immerhin ist Azeroth voll von verschiedenen Objekte, die gesammelt werden können. Doch einer dieser Sammler hat den Vogel abgeschossen, denn wohl kaum jemand hat so viele Items im Spiel wie Haru. Seine Sammlung umfasst stolze 99,44 % aller Gegenstände, die ein Paladin verwenden kann.

Was sammelt Haru? Das ist leicht beschrieben – nämlich alles. Zumindest alles, was er mit seinem Paladin tragen oder verwenden kann. Also sämtliche Platten-Gegenstände, Spielzeuge, Reittiere, Haustiere und Erfolge. Nicht berücksichtigt werden allerdings Dinge, die er gar nicht richtig „sammeln“ kann – also etwa Stoffausrüstung, Waffen, mit denen ein Paladin nichts anfangen kann oder Reittiere, die nur für bestimmte Klassen geeignet sind.

Na, wer von euch hat so eine beeindruckende Sammlung?

Was bedeutet das in klaren Zahlen? Wer lieber auf direkte Zahlen steht, kann sich mit diesen Daten einen groben Eindruck davon machen, was er alles gesammelt hat. Zum Zeitpunkt des Interviews mit Icy Veins am 8. September besaß Haru:

544 von 546 möglichen Spielzeugen

473 von 501 möglichen Reittieren

1170 von 1177 möglichen Kampfhaustieren

12550 von 12616 möglichen Beute-Gegenständen aus Dungeons und Raids

Entsprechend voll ist auch sein Kleiderschrank, denn Harus Sammlung für die Transmogrifikation ist ebenfalls prall gefüllt. In manchen Kategorien besitzt er sogar alles, was es gibt – etwa Armschienen, Handschuhe, Hosen, Schuhe und Verzauberungen.

299 Anhänger in der Garnison – 5 Jahre gesammelt

Worauf ist er besonders stolz? Auf eine Sammlung, die nur wenige Spieler überhaupt kennen oder verfolgen – Anhänger in der Garnison aus Warlords of Draenor. Dort hat er nämlich alle 299 Anhänger gesammelt, die möglich sind. Das ist ziemlich ausdauernd, denn pro Woche kann nur ein neuer Anhänger über das Gasthaus rekrutiert werden.

Und bevor ihr fragt: Ja, er hat auch jeden einzelnen Anhänger gelevelt und ihn jeweils mit bestmöglicher Ausrüstung versorgt.

299 Anhänger – neue gibt es für Haru nicht mehr.

Was für ein Addon nutzt Haru? Haru verwendet, wie viele andere Sammler auch, das Interface-Addon „ALL THE THINGS“. Das listet sämtliche sammelbaren Kategorien übersichtlich auf und zeigt alle Objekte aus der World of Warcraft, die noch gesammelt werden können. Dabei werden zumeist auch die Fundorte angegeben oder aber Hinweise eingeblendet, wenn ein Gegenstand zwar in den Daten des Spiels existiert, aber gar nicht erhältlich ist. Wir haben ALL THE THINGS bereits in der Vergangenheit vorgestellt, denn auch Cortyn schwört darauf.

Haru muss sich übrigens sputen, denn schon bald erscheint die neue Erweiterung Shadowlands. Dann dürfte die Sammlung wieder wachsen – denn es gibt viele neue Items.

Was haltet ihr von dieser Sammlung? Eine coole, beeindruckende Leistung? Oder eine gigantische Verschwendung von Lebenszeit? Auf wie viel Prozent kommt eure Sammlung?