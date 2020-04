Spieler schafft alle 3.927 Erfolge in WoW: „Jetzt kann ich endlich anfangen, zu spielen“

Mittlerweile gibt es fast 4.000 Erfolge in World of Warcraft. Ein Spieler hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, sie alle zu erreichen. Dies hat er nun bereits zum zweiten Mal geschafft.

Wer ist der Spieler? Der Spieler hört mit seiner Blutelfe in World of Warcraft auf den Naemn Xirev. Unter gleichem Namen hat er auf Reddit einen Post veröffentlicht, in dem er den Screenshot mit seinem Erfolgs-Fenster und den erreichten Erfolgen zeigt.

Auf diesem ist deutlich zu sehen, dass er 3.927/3.927 Erfolgen erreicht hat – also alles, was WoW zu bieten hat. Er hat quasi das MMORPG durchgespielt.

Xirev erreicht diesen Meilenstein bereits zum zweiten Mal. Schon im März 2018 zu WoW: Legion hat er alle damals 3.314 Erfolge abgeschlossen. Er schreibt dazu: „Endlich kann ich anfangen, das Spiel zu spielen“, eine klare Referenz auf einen bekannten Satz aus der WoW-Folge der Serie South Park.

Er ist damit in Battle for Azeroth einer von drei Spielern, die alle Erfolge abschließen konnten. Die anderen beiden sind Rhías (Realm: Wildhammer) und Billym (Realm: Azralon).

Wie lange hat er dafür gebraucht? Er hat nicht dazu geschrieben, wie lange genau er benötigt hat, um die Erfolge zu farmen. Allerdings hat er im März 2018 sechs Jahre gebraucht. Dementsprechend hat er nun zwei weitere Jahre dran gehängt – also acht Jahre insgesamt.

Mit dem Release von Battle for Azeroth und dem neusten Patch 8.3 kamen etliche neue Erfolge ins Spiel. Deswegen musste er für seine Errungenschaft auch nach März 2018 nochmal ran. Wir warten gespannt, ob er das alles für das kommende Addon Shadowlands auch noch einmal versuchen wird.

Wozu das Ganze? Xirev ist ein „Completionist“. Das bedeutet, er will alles erreichen, was es in World of Warcraft zu erreichen gibt. Dazu zählt auch, alle Erfolge zu haben, die es gibt. Das hat er bereits 2018 in einem Interview verraten.

Jetzt, zu seinem neuen Rekord, verrät allerdings in seinem Thread kaum etwas über sich selbst oder seine Beweggründe. Dafür rätseln andere Spieler nun darüber, was wohl das härtste Achievement war, das er sich erarbeitet hat oder wie lang er für die BfA-Erfolge gebraucht haben mag.

Zusammen mit den Erfolgen hat er sich auch die meisten Titel und viele Reittiere erarbeitet, die World of Warcraft so bietet. Damit hat er nun vermutlich bis zum Release von Shadowlands nicht mehr viel zu tun – außer eben „das Spiel zu spielen“.

Wenn ihr WoW noch nicht „durchgespielt“ habt, findet ihr hier sieben Ziele, um die Zeit bis Shadowlands totzuschlagen.