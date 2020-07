Ihr sagt: MMORPGs sind tot – Ich sage: Es geht ihnen besser als vor 9 Jahren

MMORPGs erfreuen sich großer Beliebtheit, wobei Fans des Genres in den letzten Jahren mit wenigen und häufig schwachen Spielen leben mussten. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch ist aber trotzdem optimistisch und behauptet sogar, dass es dem Genre besser geht, als noch 2011, als WoW seinen Höhepunkt hatte.

Wenn man derzeit in Foren, im reddit oder auch bei uns auf MeinMMO schaut, was die besten MMORPGs im Jahr 2020 sind, dann findet man in der Regel immer die gleichen Titel wie World of Warcraft, ESO, GW2 oder Final Fantasy XIV.

In den letzten Jahren kamen kaum erfolgreiche neue Titel dazu und einige behaupten sogar, dass MMORPGs bereit tot seien. Doch dem widerspreche ich ganz entschieden.

Denn es gibt in meinen Augen derzeit mehr gute und vor allem viel variablere Titel, als je zuvor. Es stehen zudem viele neue und spannende Titel in den Startlöchern und viele Klassiker sind noch heute spielbar. Eigentlich hat man eine riesige Auswahl. Nur ein neues Highlight fehlt.

Der wahrscheinlich größte MMORPG-Release dieses Jahr ist Shadowlands, das neue Addon von WoW.

Um einen Vergleich vorzunehmen, habe ich mir das Jahr 2011 herausgesucht. Und das hat auch einen Grund: Es war das Jahr, in dem WoW die meisten Abos hatte, noch regelmäßig neue Titel erschienen und der Hype um MOBAs wie LoL, DOTA 2 und HoN größer wurde.

Es fühlte sich damals ein bisschen wie ein Ende der MMORPG-Ära an, mit einigen letzten großen Titeln wie SWTOR, GW2 und ESO in der Hinterhand.

Man könnte aber auch genauso gut auf die gesamte Zeit von 2011 bis heute schauen. Der Unterschied wäre nicht sonderlich groß und die Argumentation in etwa die gleiche.

Wie ging es den MMORPGs 2011?

Im Jahr 2011 habe ich noch Guild Wars 1 gespielt und sehnsüchtig auf den Nachfolger GW2 gewartet, das damals als „nächster WoW-Killer“ in einem Atemzug zusammen mit SWTOR genannt wurde.

Es war noch so gerade die Zeit, in der man WoW-Killer gesucht hat, denn das Spiel befand sich nach Cataclysm auf dem vermutlich höchsten Stand der Abos, bei rund 12 Millionen (via Vanion.eu).

Neben WoW wurden Titel wie:

HDRO (2007)

AION (2008)

Age of Conan (2008)

oder alte Klassiker wie EverQuest 2 (2004) oder sogar Ultima Online (1997) gespielt.

Viele der neuen Titel hingegen, die in diesem Zeitraum erschienen, hatten schnell einen negativen Ruf und Probleme. So galten die Spiele Runes of Magic (2008) und RIFT (2011) gemeinhin eher als „WoW-Klone“ und die erste Version von Final Fantasy XIV war alles andere als gelungen.

Das MMORPG RIFT erinnerte viele von der Spielweise an WoW. Lange Zeit ging es dem Titel gut, doch in den letzten Jahren stagniert die Entwicklung.

Richten sollte es eigentlich Star Wars: The Old Republic. Doch der Hype um das Spiel verflog schnell, schon ein halbes Jahr nach Release hatten sich Abo-Zahlen halbiert. Noch 2012 folgte der Wechsel auf Free2Play, wo es seitdem jedoch regelmäßig erweitert wurde und 2020 sogar auf Steam erschien. Der große WoW-Killer war SWTOR jedoch nicht.

2011/12 wurden zudem die MMORPGs Star Wars Galaxys und City of Heroes eingestellt, zwei Spiele, die immerhin Varianz in das Genre brachten, aber leider die Masse nicht erreichten.

Was kam in den Jahren nach 2011?

Die Jahre nach 2011 waren für viele MMORPG-Fans eher durchwachsen. Guild Wars 2 erreichte mit seinen Besonderheiten nicht die Masse der Spieler, obwohl es meiner Meinung nach stark unterschätzt wird.

TERA kam zwar dank des Action-Kampfsystems gut an, erntete jedoch auch nicht die große Aufmerksamkeit. Heute zeichnet sich das Action-MMORPG vor allem durch seinen Fokus auf Dungeons aus.

Auch The Elder Scrolls Online war in seiner ersten Version nicht so richtig erfolgreich. Ähnlich wie bei Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, nahm das MMORPG erst mit der Überarbeitung „Tamriel Unlimited“ so richtig fahrt auf.

Wildstar galt als spannendes MMORPG, konnte sich jedoch nicht lange halten.

Eine große Hoffnung lag auch auf Wildstar, das sich eher an eine Hardcore-Spielergruppe gewandt hat. Eigentlich kam Wildstar bei den Testern gut an, doch es konnte die Masse nicht überzeugen und sich nicht über Wasser halten – auch nach einem Wechsel auf ein Free2Play-System. 2018 wurde es dann geschlossen.

Danach folgten einige Asia-Titel wie Bless Online, auf dem zwar hohe Erwartungen lagen, doch die es bei Weitem nicht erfüllen konnte – auch aufgrund von technischen Problemen und falschen Versprechen.

Warum soll es den MMORPGs heute dann so gut gehen?

In meinen Augen haben wir derzeit eine große Auswahl an guten und interessanten Titeln. Wer jetzt mit MMORPGs anfängt, hat die Qual der Wahl.

Im Zuge der Recherche für diesen Artikel wurde mir erst bewusst, wie groß die Varianz inzwischen geworden ist:

WoW hat noch immer eine Zielgruppe und geht mit Shadowlands einen neuen Weg. Wer diesem nicht folgen möchte, kann auf WoW Classic zurückgreifen, das mir derzeit viel Spaß macht und sogar meine Liebe zu MMORPGs wieder aufflammen ließ.

Wer es lieber „casual“ und „storylastig“ mag, kann auf Titel wie Guild Wars 2, ESO oder SWTOR zurückgreifen.

Final Fantasy kombiniert Story mit vielen Dungeons und Raids. Bald kann man es sogar zu einem großen Teil kostenlos spielen.

Wer gerne seine Freiheiten genießt und PvP zumindest nicht abgeneigt ist, kommt in ArcheAge (2014) oder Black Desert (2016) auf seine Kosten.

Wer voll ins PvP einsteigen möchte, kann auf Titel wie Albion Online oder EVE Online setzen.

Außerdem gibt es nahezu alle MMORPGs, die vor 2011 nicht geschlossen wurden, heute immer noch. Spiele wie Metin 2, Lineage 2, AION oder Age of Coanan haben noch Server und manche wie HDRO werden sogar regelmäßig weiterentwickelt.

MMORPG Herr der Ringe hat keinen Ring mehr, aber Pläne für 20 Jahre

Eine weitere Stärke sehe ich darin, dass einige neue Titel so langsam in Reichweite kommen und zudem großes Potential haben.

Viele spannende Titel für die Zukunft: Crowfall, ein weiterer Titel, der Wert auf Sandbox und PvP legt, plant seinen Release für 2020. Das Spiel hat in meinen Augen Potential. Auch, wenn es eher eine nischige Zielgruppe anspricht, könnte es in dieser richtig gut werden.

In diesem Jahr startet außerdem die offene Alpha von Ashes of Creation, einem sehr ambitioniertem MMORPG. Voraussichtlich im Herbst wird die NDA fallen und es wird einiges vom Spiel zu sehen geben.

Ashes of Creation überzeugt mit neuen Ideen rund um die Nodes, verspricht viel PvE und interessante Reittiere.

Auch wenn 2020 kein überragendes Jahr für New World war, hat das MMO noch immer Potential richtig gut zu werden. Die Verschiebung auf 2021 kann dem Spiel nur guttun, sagt auch MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski.

Außerdem soll 2021 die Beta von Crimson Desert, das neue MMORPG der „Black Desert“-Macher Pearl Abyss, starten. Dieser Titel legt Wert auf PvE und Story und erinnerte im ersten Trailer an Game of Thrones.

Last but not Least warte ich gespannt auf den West-Release von Lost Ark. Auf diesen Titel hat mich vor allem MeinMMO-Redakteurin Irina Moritz mit ihren Artikeln heiß gemacht.

Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021

Darum geht es den MMORPGs heute besser als 2011

MMORPGs geht es meiner Meinung nach deshalb gerade gut, weil:

es viele „aktuelle“ Titel gibt, die spielbar sind und regelmäßig erweitert werden

die Varianz insgesamt größer geworden ist

viele alte Titel noch immer vorhanden sind

und weil sich neue spannende Titel in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand befinden.

Einen solchen Stand hatten wir nicht immer. Und auch wenn ich mir natürlich ein Jahr mit großen Veröffentlichungen wünsche, so geht es dem Genre meiner Meinung nach längst nicht so schlecht, wie viele behaupten. Oder seht ihr das anders?