Die aktuell besten MMORPGs in 2021 – Welches passt zu mir?

Es gibt zahlreiche Online-Rollenspiele auf dem Markt und jedes wirbt mit eigenen Konzepten und Ideen um die Gunst der Spieler. Da fällt die Wahl nicht leicht, weswegen wir euch die besten MMORPGs in 2020/2021 hier vorstellen und so bei der Entscheidung helfen.

Wer sich für ein Online-Rollenspiel entscheidet, der muss sich im Klaren sein, dass diese Spiele zeitintensiv sind und man einiges an Aufwand betreiben muss, um Erfolg zu haben. Darum prüfe, wer sich an ein MMO bindet!

Und damit diese Bindung nicht zu Frust und Leid führt, haben wir eine Auswahl an besonderen Online-Rollenspielen herausgesucht und stellen sie mit ihren Stärken und Schwächen vor. So seht ihr, welches Game für welchen Spielertyp geeignet ist.

Update: Wir haben diesen Artikel am 04. Januar 2021 aktualisiert. Wir haben Infos zu Shadowlands, Greymoor, der Erweiterung von GW2 und allgemein Links und Beschreibungen angepasst.

World of Warcraft – Das Komplett-Paket

Genre: MMORPG | Entwickler: Blizzard Entertainment | Plattform: PC | Release-Datum: 23. November 2004| Modell: Pay2Play mit Abo und Item-Shop für Kosmetik und Booster | Kampfsystem: Tab-Targeting

Pro Einsteigerfreundlich

Gigantischer Fundus an Content dank mittlerweile 7 Addons

Regelmäßig neue Inhalte

Große Community

Komplexe, epische Story Contra Einigen Stellen merkt man das Alter an

Einige Fans kritisieren die Casualisierung vom Gameplay

Darum sollte man WoW spielen

WoW ist ideal für: Fans von klassischen MMORPGs, denen es auch wichtig ist, dass eine große Community und viel Geschichte hinter ihrem Spiel steht. WoW ist und bleibt auf unbestimmte Zeit das größte PC-MMORPG, was weiterhin eine hohe Qualität neuer Inhalte garantiert.

Es ist auch das „kompletteste“ MMORPG, wodurch fast jeder Spielertyp angesprochen wird und etliche Spielstunden darin versenken kann. Ob nun als PvP-Spieler in Schlachtfeldern, als Sammler von tierischen Begleitern oder als Gruppenspieler in Raids oder Dungeons.

WoW spricht dabei auch Gelegenheitsspieler an, weil es gut in kleineren Häppchen konsumierbar ist.

Gibt es einen Haken? Man sollte schon mit einem zeitlosen, comichaften Grafikstil und dem konventionellen, wenig action-lastigen Tab-Targeting-Kampfsystem sympathisieren.

Und so manchem Spieler ist die aktuelle Version von WoW zu wenig komplex. Für solche Spieler wäre eher WoW-Classic attraktiv, das seit August 2019 als eigenes MMORPG existiert.

Was ist WoW? World of Warcraft ist seit 2004 auf dem Markt und nach mittlerweile acht Addons schöner denn je. Denn die altbackene Comic-Grafik ist spätestens seit dem Addon Warlords of Draenor ordentlich aufgehübscht worden und mit der aktuellen Erweiterung Shadowlands sieht man WoW vor allem in den neuen Gebieten sein hohes Alter überhaupt nicht mehr an.

Wen „acht Addons“ abschrecken – keine Angst, sie sind alle automatisch in der aktuellsten Erweiterung „Shadowlands“ enthalten.

WoW Shadowlands: Alle Infos zu Features, Zonen, Story und Release

Wer das Gefühl von früher wieder einfangen möchte, hat neuerdings auch die Möglichkeit, in WoW-Classic einzusteigen.

Was ist WoW-Classic? WoW-Classic beinhaltet eigene Server, die sich grob auf dem Stand von 2004 befinden. Die Idee dahinter ist, dass Spieler gerne das alte Feeling von früher erleben wollten. Classic richtet sich vor allem an Spieler, die mit den neuen Addons und Features von WoW nichts anfangen können.

Wer ein Abonnement für WoW bezahlt, kann gleichzeitig Classic und die aktuelle Retail-Version spielen.

Die Features von WoW

So leicht kommt man in WoW hinein: Doch nicht nur grafisch hat sich einiges getan, denn mit Shadowlands ist der Einstieg in World of Warcraft einfacher als je zuvor. Wer seinen Helden mit dem Level-Boost auf Level 50 bringt, bekommt vor dem Start noch ein ausführliches Tutorial, damit er seine Klasse gleich kapiert. Danach gilt es die letzten 10 Level selbst zu bestreiten

Das ist für komplette Neulinge und Wiederkehrer optimal. Dank der radikal reduzierten Skills und Talente habt ihr stets die Übersicht über unsere Fähigkeiten und können so leicht und bequem eine sinnvolle Skill-Rotation bauen.

Das alles geht auf Kosten der Komplexität und im Vergleich mit früheren WoW-Versionen ist Shadowlands mittlerweile stark vereinfacht. Das mag nicht jedem gefallen, aber Spaß macht das Gameplay allemal, auch wenn das statische Tab-Target-System von World of Warcraft für einige mittlerweile nicht mehr zeitgemäß ist. Allerdings spielt sich die letzte neue Klasse Dämonenjäger dennoch dynamisch.

Außerdem bietet World of Warcraft dank seiner langen Existenz und der hohen Update-Dichte von Blizzard mittlerweile enorm viel an Content. Denn auch die alten Inhalte gibt es nach wie vor und wer mag, kann sich monatelang in Azeroth beschäftigen.

So bekommt ihr WoW: Wer World of Warcraft spielen will, muss allerdings monatlich 13 Euro bezahlen. Bis Level 20 kann man aber einen kostenlosen Probe-Account nutzen.

