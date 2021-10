In WoW gibt’s nichts zu tun, aber schon wieder ein 25-Euro-Reittier

Ein neues Shop-Mount in World of Warcraft ist live – und die Community schäumt vor Wut. Lernt Blizzard es einfach nicht?

In World of Warcraft ist gerade nicht viel los. Zwar laufen die Schlotternächte als Event, doch da gibt es seit Jahren keine Neuerungen. Der aktuelle Content ist auch ausgelutscht und selbst das nächste Update 9.1.5 bringt nur wenig Neues.

Das hält Blizzard offenbar nicht davon ab, ein neues Shop-Mount zu veröffentlichen.

Was ist das für ein Reittier? Das „Sonnenerwärmtes Fellknäuel“ (Sunwarmed Furline) ist, wie der Name bereits erahnen lässt, eine ziemlich große Katze in karmesinroter Farbe. Wie es sich für eine Katze gehört, ist sie ziemlich verspielt und jagt in den Animationen ihren eigenen Schwanz.

So wie die meisten Shopmounts kann auch das Fellnäuel fliegen und passt sich dem Reit-Skill des Reiters an. Ihr könnt sie also auf allen Charakteren verwenden, die reiten können.

Das Fellknäuel kostet im Shop 25 €.

Reittier kann auch „kostenlos“ verdient werden: Wie üblich kann das Reittier indirekt auch mit Gold verdient werden. Dafür muss genug Gold gesammelt werden, um den Gegenwert des Reittiers in WoW-Marken kaufen zu können. So können Spieler, wenn sie wollen, das Reittier mit Gold kaufen.

So reagiert die Community: Auch wenn es eine ganze Reihe von Spielern gibt, die das Katzen-Mount süß finden und quasi sofort zuschlagen wollen, sind die überwiegenden Stimmen – zumindest auf wowhead und im Subreddit – negativ. Dabei ist nicht das Reittier das Problem, sondern der Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Viele Spieler sind mit dem Zustand von World of Warcraft gerade unzufrieden und sehen auch auf absehbare Zeit keine Besserung, da Patch 9.1.5 im Grunde nur die Zeitwanderung: Legion mit sich bringt – für viele ist er ein “FOMO”-Patch. Alle anderen Inhalte sind vor allem Verbesserungen an den vorhandenen Spielsystemen und Inhalten.

Ebenfalls ernüchternd ist für einige, dass das Reittier quasi zeitgleich mit einer Nachricht vom Activison-Blizzard-Chef Bobby Kotick kam. Der hatte aufgelistet, was man bei Blizzard schon alles nach dem Sexismus-Skandal verbessert habe und dabei sogar seinen Lohn senken lassen. Für manche Spieler wirkt es, als wolle Blizzard damit sagen: „Guckt mal, wie doll wir uns verbessert haben. Und jetzt gebt uns gefälligst Geld.“

Kritisiert wird allerdings auch, dass das Reittier nicht dem üblichen Art-Style von World of Warcraft entspricht. Viele merken an, dass so ein Reittier wohl eher in einem Asia-MMO passen würde als nach Azeroth.

Entsprechend negativ fällt die Bewertung des Vorstellungsvideos auch aus. Auf YouTube gibt es rund 90 % Daumen nach unten für das Shop-Mount.

Was haltet ihr von dieser Katze als Shop-Mount? Ein schönes Reittier mit fairem Preis? Oder ganz, ganz falscher Zeitpunkt?