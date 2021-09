Zeitwanderung: Legion: Besonders erwähnenswert ist hier die Zeitwanderung: Legion, die zum ersten Mal für 2 Wochen laufen wird und sich danach in den üblichen Rhythmus einfügt. Besonders dabei ist dieses Mal, dass die Dungeons auch in ihrer „Mythisch+“-Variante zur Verfügung stehen und es dort richtig gut Ausrüstung gibt, die ihr auch mit Tapferkeitspunkten aufwerten könnt. Die folgenden Dungeons kehren mit der Zeitwanderung zurück:

Der Content von Patch 9.1 ist inzwischen für viele Spieler von World of Warcraft ausgelutscht und gierig wird auf das Update 9.1.5 geschaut. Das soll immerhin viele Verbesserungen bringen und Wünsche der Community umsetzen, um den Aufenthalt in den Schattenlanden angenehmer zu gestalten. Wir verraten euch alles, was bisher zu Patch 9.1.5 bekannt ist.

Patch 9.1.5 von World of Warcraft bringt viel, was sich die Spieler wünschen. Alle Inhalte und Neuerungen haben wir hier für euch.

Insert

You are going to send email to